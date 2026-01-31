Roș-albaștrii i-au transferat deja pe Andre Duarte și pe Ofri Arad, însă Gigi Becali are în minte un nou transfer.

Gigi Becali: ”Eu dau 200.000 de euro pentru transferul lui Joao Paulo!”

Patronul campioanei României îl vrea la echipă pe Joao Paulo, mijlocașul în vârstă de 27 de ani care a impresionat la Oțelul Galați în prima parte a sezonului.

Finanțatorul de la FCSB a recunoscut interesul pentru fotbalistul celor de la Oțelul Galați pe finalul acestei perioade de transferuri, însă a mărturisit că nu vrea să plătească mai mult de 200.000 de euro pentru această mutare.

”Mă interesează Joao Paulo, dar eu cred că ei vor să facă licitaţie şi pe mine nu mă interesează aşa ceva. Eu dau 200.000 de euro pentru transfer. Asta e suma pe care o dau. Ce vor ei să mai facă nu mă interesează”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.