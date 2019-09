Vidal de Romania, aproape de Serie A! Transfer de vis pentru un jucator roman: se poate lupta cu Ionut Radu si Chiriches. Ce echipe il vor

Tanarul mijlocas Marius Marin (21 de ani) ar putea ajunge la Bologna. Si Sampdoria se intereseaza de evolutiile sale.

Marius Marin este mijlocas si joaca in Serie B, la Pisa. El a ajutat micuta formatie sa promoveze in stagiunea trecuta din Serie C in Serie B din postura de om de baza. In vara, Pisa l-a cumparat definitiv de la Sassuolo.

Presa italiana, prin vocea celor de la Tuttomercatoweb, noteaza ca Bologna si Sampdoria sunt interesate de serviciile romanului nascut la Timisoara, prima dintre formatii urmarindu-l deja de mai multa vreme.

Marius Marin a fost crescut de Poli Timisoara, iar in 2016 a ajuns la Sassuolo Primavera. El a fost imprumutat in 2017 la Catanzaro, iar in 2018 la Pisa, pe care a ajutat-o sa promoveze in Serie B. Dupa 35 de meciuri la Pisa, oficialii formatiei au decis sa-l achizitioneze definitiv in vara.

200.000 euro este cota de piata a lui Marius Marin, potrivit transfermarkt.de

Marius Marin: "Ma inspir de la Vidal, chiar daca idolul meu este Messi"

Marius Marin a vorbit in 2018 pentru Sport.ro

Care crezi ca sunt calitatile tale cele mai importante?

Sunt un jucator modest, imi place mult munca si seriozitatea, de aceea am si ajuns aici. Dar nu am realizat mare lucru, sunt constient de asta. Daca imi voi pastra mentalitatea si voi continua sa fiu implicat, o sa reusesc. In fiecare zi lucrez pentru a fi constient de acest lucru.

Ce ai facut cu primii bani castigati in fotbal?

Primii mei bani din fotbal i-am dat familiei, aveam o situatie mai dificila si ne descurcam mai greu.

Exista vreun jucator care te inspira, de la care incerci sa iei lucruri in jocul tau?

Imi place foarte mult Vidal, este un jucator de la care am multe de invatat. Idolul meu este insa Messi. Nu pot decat sa ma bucur atunci cand il vad jucand fotbal. Suntem cu totii norocosi ca i-am prins cei mai buni ani din cariera.

Care e cea mai importanta amintire din cariera ta de pana acum pe care o s-o ai cu tine toata viata?

Nu prea am avut emotii cand am intrat pe teren in meciurile de seniori, mi-a placut sa joc indiferent cat de mare a fost presiunea, indiferent de conditii. Cea mai frumoasa amintire pe care o am in fotbal este de la un meci cu Hunedoara, cand jucam pentru ASU Poli. Eram in liga a 3-a si am marcat, era un derby pentru promovare cu 10 000 de oameni in tribune. A fost minunat!