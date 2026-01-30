Echipa patronată de Dan Șucu a pierdut în deplasarea de la Lazio, scor 2-3, într-un meci din runda a 23-a din Serie A.

Genoa a înscris prin Malinovsky (67'), din penalty, și Vitnha (75'), în timp ce de la Lazio au înscris Pedro (56'), din penalty, Taylor (62') și Cataldi (90+10').



Genoa a pierdut la ultima fază a meciului



Cu toate că echipa patronată de Dan Șucu a egalat surprinzător, după ce Lazio a condus cu 2-0, grație reușitelor lui Pedro și Taylor din startul reprizei secunde, Genoa nu a reușit să evite insuccesul.

După Genoa a făcut 2-2, Lazio a marcat golul victoriei la ultima fază, după ce Cataldi a transformat o lovitură de la 11 metri, care a adus victoria formației din Roma.

În urma acestui insucces, Genoa se află pe locul 16 în Serie A cu 23 de puncte, în timp ce Lazio este pe poziția a opta cu 30 de puncte.

