Gigi Becali a venit cu un plan inedit ca FCSB să iasă din situația critică în care se află.

Mihai Stoica: ”E clar că Matei Popa nu e pregătit să debuteze!”

Finanțatorul roș-albaștrilor îl trece pe banca de rezerve pe Ștefan Târnovanu în meciurile rămase din sezonul regulat, iar în poartă va intra under-ul Matei Popa, astfel încât campioana să aibă doar jucători de camp seniori.

Mihai Stoica a transmis că deși FCSB a făcut un meci bun contra lui Fenerbahce, planul rămâne neschimbat: Matei Popa va fi titular în poarta roș-albaștrilor în ultimele șapte meciuri din sezonul regulat.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a mărturisit că, în opinia sa, tânărul portar nu este pregătit să își facă debutul , însă Matei Popa nu pare să aibă emoții în legătură cu acest lucru.

”Rămâne valabil. Vom asista la un debut. Să sperăm că va fi cum credem că va fi. El nu pare să împrumute emoțiile tatălui său. Marius Popa, tatăl său, era altfel de om. Copilul pare stăpân pe situație. E clar că nu e pregătit să debuteze, dar poate că va fi o descoperire pentru fotbalul românesc. Nu am vorbit cu copilul”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.