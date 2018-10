BARCELONA 5-1 REAL | Suarez, Coutinho si Vidal i-au facut bagajele lui Lopetegui! Cum arata lista de antrenori pregatita de Perez

Barcelona a castigat in El Clasico cu scorul de 5-1

Lopetegui are bagajele facute dupa ce Real Madrid a fost umilita pe Camp Nou. Suarez in trei randuri, Coutinho si Vidal au inscris in succesul care poate sa-i fie fatal lui Julen Lopetegui.

Sansele ca fostul selectioner sa ramana pe banca Madridului pana la sfarsitul sezonului sunt minime. Real este in afara locurilor de Europa, iar Barcelona s-a distantat la nu mai putin de 7 puncte in clasament.

Conte, Solari si Guti sunt principalele nume de pe lista lui Perez. Presa din Spania vorbea despre interesul lui Perez de a-l readuce la Madrid pe Jose Mourinho, dar sansele ca acest lucru sa se intample sunt minime.

Portughezul a declarat ca vrea sa termine sezonul la United si chiar sa-si prelungeasca intelegerea cu formatia din Premier League.