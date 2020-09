Gestul lui Koeman care le anunta PLECAREA de pe Camp Nou! Ce se intampla cu Suarez si Vidal inainte de primul amical al Barcelonei

Barca va disputa primul dintre cele doua meciuri amicale programate in presezon.

Gimnastic de Tarragona va veni pe Estadi Johan Cruyff ca adversar, iar Barcelona a anuntat lista de jucatori convocati pentru aceasta partida. Din ea lipsesc Luis Suarez si Arturo Vidal, jucatori pe care Ronald Koeman i-a anuntat ca nu va conta. Din informatiile jurnalistului Fabrizio Romano de la Sky Sport, Vidal va urma sa semneze pana in 2022 cu Inter Milano, din postura de jucator liber de contract.

Suarez este in discutii cu Juventus, clubul din Torino fiind foarte aproape sa obtina semnatura jucatorului. Uruguayanul mai este in vizorul celor de la Atletico Madrid, spaniolii oferindu-i un salariu mai mare ca cel de la Juventus.

#Culers, here is your squad for the first match of the preseason! ???????????? #BarçaNastic pic.twitter.com/DvLtMRPiFT