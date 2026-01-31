Revenit după accidentarea gravă, Drăgușin a prins destul de puține minute sub comanda lui Thomas Frank și este greu de crezut că fundașul român va deveni un jucător de bază la Spurs.

Motivul pentru care Radu Drăgușin nu va pleca de la Tottenham

Din acest motiv, Drăgușin a încercat să își caute o nouă echipă, iar cele mai multe opțiuni le-a avut din Italia, acolo unde se remarcase deja la Genoa și Juventus. S-a vehiculat că Drăgușin a ajuns la un acord cu AS Roma. Echipa din capitala Italiei și-a dorit un împrumut cu opțiune de cumpărare pentru Radu Drăgușin, la fel ca și în cauzul lui AC Milan. Totuși, această variantă nu este pe placul lui Tottenham. Spurs ar dori să scape definitive de fotbalistul român încă din această iarnă sau, în caz contrar, să îl împrumute pe Drăgușin și să include în contract o obligație de cumpărare.

Singurul club care ar fi făcut o ofertă pentru un transfer definitiv ar fi RB Leipzig, însă nu s-a concretizat nimic cel puțin până în momentul de față.

Presa din Italia a scris recent că AC Milan speră să îi convingă pe șefii lui Tottenham să bată palma pentru împrumutul lui Drăgușin până la finalul perioadei de transferuri, însă englezii susțin că acest lucru este improbabil să se întâmple.

Motivul? După accidentarea suferită de Ben Davies, Tottenham nu ar vrea să renunțe la încă un fundaș central, cel puțin nu în cazul în care la echipă va mai ajunge un alt apărător. Britanicii de la Spurs Web susțin că în momentul de față Tottenham nu se află în negocieri cu un alt fundaș, motiv pentru care este improbabil ca Drăgușin să plece.

”Clubul este puțin probabil să ia în considerare plecarea lui Drăgușin decât dacă reușește să aducă un alt fundaș central.

Cum Spurs nu pare aproape de a semna cu un alt fundaș central, românul va trebui cel mai probabil să rămână la club până în vară”, au scris englezii.

Ce a spus Florin Manea despre viitorul lui Radu Drăgușin

”Nu a vorbit nimeni cu mine. Mă cunosc de multă vreme cu Igli Tare, dar nu am vorbit cu el. Eu o să plec în Italia, am niște treabă pe acolo. Dacă există interes pentru Radu și vrea cineva să mă contacteze, știe unde să mă găsească. Mâine și poimâine voi fi în Italia, dar nu pentru Radu.

Și eu am urmărit cu sufletul la gură ceea ce se întâmplă cu transferul, știau mai bine decât mine toți. Văzusem ceva că Tottenham a scăzut prețul, dar eu nu știam nimic. Tot ceea ce a apărut au fost speculații.

Normal că Radu află și el despre aceste informații, dar eu i-am zis că îl anunț eu dacă apare ceva. E minunat și el de cât de mult se speculează. Nu are ce să-l destabilizeze pe el", a spus Florin Manea, potrivit Digisport.

