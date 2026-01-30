Probabil încurajată de revenirea echipei, pe finalul anului 2025, FCSB a făcut puține transferuri, în perioada de iarnă. De fapt, mutările cu adevărat notabile au fost două: stoperul Andre Duarte (28 de ani), adus de la Ujpest și mijlocașul central, Ofri Arad (27 de ani) de la Kairat.

Dacă fundașul portughez a avut deja un debut nereușit, la FCSB, fiind integralist în dezastrul de acasă cu CFR Cluj (1-4), în schimb, Ofri Arad încă nu ne-a arătat ce poate în tricoul roș-albaștrilor.

Ofri Arad a vrut să fenteze taxele din Israel!

Ceea ce a surprins, în cazul transferului lui Ofri Arad la FCSB, a fost că el a lăsat o echipă de Champions League, Kairat (Kazahstan), pentru a veni în România, la o formație aflată în criză. Și, totuși, jurnaliștii israelieni au o explicație pentru această alegere.

„Ofri Arad avea oferte și din Israel, în momentul în care a ales FCSB. El n-a vrut să se întoarcă acasă, pentru că aici taxele sunt foarte mari și o mare parte din contractul său s-ar fi dus pe aceste taxe“, ne-a spus ziaristul Tomer Ganor.

Acesta a dezvăluit că noua achiziție a FCSB-ului provine dintr-o familie destul de mare.

„Ofri Arad are șase frați. Tatăl lor, Oded, a murit în 2021. Soția lui, Shani, e avocată“, ne-a mai spus Tomer Ganor.

