Se ia la palme pentru declaratia asta! Cum a INFURIAT-O Vidal pe Bayern inaintea partidei

Intrebat daca se teme de forma pe care a aratat-o Bayern in ultimele doua luni, chilianul si-a provocat fosta echipa.

Vidal a vrut sa dea impresia ca in vestiarul Barcelonei e incredere maxima inaintea socului sferturilor Champions League.

"Joaca impotriva Barcelonei, nu impotriva unei echipe din Bundesliga. Intalnesc cea mai buna echipa din lume", a spus Vidal, referindu-se la provocarea careia Bayern ar fi trebuit sa-i faca fata.

Barca s-a clatinat inca din startul partidei contra campioanei Germaniei. Muller a facut 1-0 in minutul 4, apoi Alaba si-a trimis mingea in propria poarta 3 minute mai tarziu. Pana in minutul 30, Barca a inchis ochii. Cand i-a deschis, era deja 4-1 pentru Bayern! Perisic (21), Gnabry (27) si din nou Muller (31) au bagat-o in depresie pe Barca si pe suporterii sai.