Ce RACHETA a trimis Vidal! Gol care chiar trebuie sa mearga la MONDIALE! Nici lui nu i-a venit sa creada cum a marcat! 

Jucatorul Interului, Arturo Vidal (33 de ani), a marcat golul serii in preliminariile pentru Mondialul din Qatar.

Chile s-a impus cu 2-0 impotriva celor din Peru si reuseste prima victorie din grupa pentru calificari. Peru a inceput bine partida, avand o serie de ocazii la poarta lui Claudio Bravo, dar in minutul 19 Arturo Vidal a marcat printr-un "trasor" exceptional la vinclul portii peruane.

Nu a fost sa fie singurul gol al partidei pentru mijlocasul lui Inter, acesta marcand de asemenea si in minutul 34 dupa ce a profitat de o respingere in careul celor de la Peru.

Cele doua goluri din prima repriza ale lui Vidal au rezolvat partida, iar Chile a facut patru puncte in calificarile pentru Campionatul Mondial din Qatar. In urmatorul meci formatia lui, Chile va juca in deplasare in compania celor din Venezuela, echipa antrenata de catre fostul tehnician al Rapidului, Jose Peseiro.

VIDEO cu golul marcat de Arturo Vidal:

What a Goal by Arturo Vidal! ????????

pic.twitter.com/XPasbrUEMG — FTTV World (@FTTV20) November 13, 2020