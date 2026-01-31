Unirea Slobozia - Hermannstadt, meci contând pentru etapa a 24-a din Superliga României, va avea loc astăzi, începând de la ora 14:30.

LIVE TEXT | Unirea Slobozia - Hermannstadt, de la 14:30 pe Sport.ro

Ambele formații sunt angrenate în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Ialomițenii ocupă locul 13 de baraj, cu 21 de puncte, în timp ce sibienii se află pe poziția a 15-a, penultima, retrogradabilă direct, cu 14 puncte.

Unirea a câștigat în turul sezonului regular

În partida tur din sezonul regular, Unirea Slobozia s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la Hermannstadt. Au marcat atunci Afalna (41'), ajuns între timp la sibieni liber de contract, și Espinosa (88').

Hermannstadt continuă să fie echipa mai bine cotată pe site-ul de specialitate Transferarkt, cu un lot estimat la 9,18 milioane de euro. Unirea Slobozia este evaluată la 6,43 milioane de euro.

