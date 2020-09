OFICIAL! Arturo Vidal este noul jucator al celor de la Inter! Surpriza totala: cati bani au PRIMIT cei de la Barcelona pentru fotbalistul chilian 

Arturo Vidal a fost transferat de catre Inter Milano de la FC Barcelona.

Fotbalistul chilian in varsta de 33 de ani a parasit-o pe Barcelona. Vidal va lucra din nou sub comanda lui Antonie Conte, cel care l-a antrenat in perioada 2011 - 2014 la Juventus.

Inter Milano ar fi placut doar un milion de euro in schimbul mijlocasului defensiv, conform jurnalistor de la AS. La aceasta suma au fost adaugate si bonusuri de performanta.

De-a lungul carierei. Arturo Vidal a mai evoluat la echipe precum Coco Colo, Bayer Leverkusen, Juventus si Bayern Munchen.

In tricoul Barcelonei, mijlocasul a evoluat in 96 de partide, reusind sa inscrie 11 goluri si sa dea 10 assist-uri.

11 milioane de euro este cota de piata a lui Vidal, conform Transfermarkt.