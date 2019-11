Noul "Baddest motherfu**er" din UFC. Masvidal l-a invins pe Nate Diaz sub ochii lui Trump! Luptatorul care l-a distrus pe McGregor face scandal: "Ma-ntorc dupa tine!"  

Jorge Masvidal (34 de ani) a cucerit azi-noapte centura BMF a UFC, dupa ce l-a invins pe Nate Diaz (34 de ani). Meciul de MMA s-a disputat in gala UFC 244, care a avut loc la Madison Square Garden din New York si la care a asistat si presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

Masvidal a fost declarat invingator dupa ce doctorul meciului a decis sa opreasca bataia in urma unei taieturi urate suferite de Nate Diaz la arcada. Acest lucru l-a suparat pe Diaz, care la final a spus: "O sa ma-ntorc dupa tine, nenorocitule".

La randul sau, Masvidal a declarat ca il asteapta cu nerabdare pe Diaz pentru inca un meci.

"N-am apucat sa-i fac botezul complet lui Diaz, asa ca astept si meciul revansa", a spus Masvidal.

Potrivit statisticilor, in momentul in care doctorul a decis sa opreasca meciul, Masvidal se afla oricum in avantaj, fiind punctat cu 139-87 la lovituri.

Jorge Masvidal beats Nate Diaz by TKO (doctor’s stoppage) going into round 4.

Doctor stopped the fight due to Diaz’s cut over his eye. pic.twitter.com/tOZgp6zD8I