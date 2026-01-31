Roș-albaștrii rămân astfel cu șapte puncte în Europa League și nu va avansa în fazele eliminatorii, în timp ce Fenerbahce a încheiat faza principală pe locul 19, cu 12 puncte.

Fenerbahce pregătește două transferuri de top

Conform celebrului jurnalist italian Fabrizio Romano, la doar câteva zile după FCSB – Fenerbahce, se pregătește un transfer stelar.

Turcii au bătut palma cu Atalanta pentru transferul lui Ademola Lookman. Cotat la 35 de milioane de euro, fotbalistul nigerian este gata să părăsească Serie A și să facă pasul în fotbalul din Turcia.

În acest sezon, Lookman a contribuit cu trei goluri și două pase decisive în cele 19 meciuri jucate în tricoul celor de la Atalanta.

Romano susține că Fenerbahce și Atalanta au bătut palma pentru suma de transfer: 40 de milioane de euro, însă mai trebuie stabilită modalitatea în care se va face plata.

De altfel, Fener ar avea un acord cu Angers pentru împrumutul cu obligație de cumpărare pentru 22 de milioane de euro plus bonusuri al lui Sidiki Cherif.

