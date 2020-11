A cerut penalty, dar a fost eliminat! Arturo Vidal a incasat doua cartonase galbene in 10 secunde

Inter Milano a pierdut pe teren propriu, derby-ul etapei a patra din Champions League, impotriva lui Real Madrid, scor 0-2.

Chilianul Vidal a oferit cel mai controversat moment al meciului dupa ce a primit doua catonase galbene si si-a lasat echipa in 10 oameni. In minutul 33, fostul mijlocas de la Barcelona a solicitat lovitura de la 11 metri dupa o interventie a lui Varane in careu.

Anthony Taylor a lasat jocul liber, iar la prima faza cand meciul a fost oprit, jucatorii italienilor au sarit la gatul arbitrului. Cea mai vulcanica reactie o avut-o Vidal, care a primit un catonas galben. Lucrul asta nu la temperat pe jucatorul lui Inter. La cateva secunde, britanicul i-a aratat al doilea galben, iar Inter Milano a ramas in 10 oameni.

Grupa B este condusa de Monchengladbach cu 8 puncte. Real Madrid ocupa pozitia secunda cu 7 puncte, iar fosta echipa a lui Mircea Lucescu, Sahtior, este pe locul 3 cu 4 puncte. Inter are sanse minime sa se califice in optimile Champions League si ocupa ultimul loc cu in grupa cu 2 puncte.