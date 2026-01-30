Ce transformare pentru Florinel Coman, în decurs de doar câteva luni!

Prin noiembrie, fostul star al FCSB-ului era un jucător „de umplutură“, la Al-Gharafa (Qatar), în căutarea unui transfer în perioada de iarnă. Astăzi, Coman joacă aproape meci de meci sub comanda portughezului Pedro Martins. Și, în weekend, va avea marea „finală“ pentru titlul, în Qatar Stars League, după cum Sport.ro a explicat aici.

Coman, în cărți pentru a realiza eventul în Qatar

În Qatar Stars League, prima divizie fotbalistică a țării, Al-Gharafa e în pole-position pentru a cuceri primul titlu din 2010 încoace. De fapt, la cum decurg lucrurile, sezonul actual poate deveni unul istoric pentru „leoparzi“.

Al-Gharafa a obținut calificarea și în optimile Amir Cup 2026, a doua competiție, ca importanță, în Qatar. Așadar, Coman și colegii săi sunt la patru victorii distanță de trofeu. Primul meci va fi cu divizionara secundă, Al-Kharitiyath, iar Al-Gharafa pornește ca mare favorită.

De remarcat că și Al-Arabi, pregătită de Cosmin Contra, e în optimile Amir Cup 2026. Dar cum echipa lui Contra e pe partea superioară a tabloului, ea poate da de Al-Gharafa doar în finală.

Revenind la Coman și Al-Gharafa, la cum arată tabloul Amir Cup 2026, formația din Doha e printre marile favorite la trofeu, în acest sezon, alături de Al-Sadd și Al-Duhail. Miza competiției, pe lângă cea sportivă, e și una financiară.

Concret, dacă Coman și colegii săi vor câștiga Amir Cup 2026, atunci federația le va oferi un cec în valoare de 4,500,000 de euro! Finalista se va alege cu jumătate din această sumă.

