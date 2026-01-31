Unirea Slobozia s-a întors din acest an pe stadionul ”1 mai” din oraș, după ce a evoluat timp de un an și jumătate la Clinceni în meciurile considerate pe teren propriu.



Noua arenă din Slobozia, îmbunătățită cu investiții de trei milioane de euro, prezintă deja probleme majore, potrivit unui comunicat emis de Federația Română de Fotbal. Mai pe scurt, arena NU poate asigura buna funcționare a arbitrajului video.



Chiar înainte de startul meciului dintre Unirea Slobozia și Hermannstadt, FRF a emis un comunicat în care a precizat că stadionul nu este alimentat de rețeaua electrică a orașului, iar din rațiuni de siguranță tehnică VAR-ul nu va funcționa la această partidă.



Motivul incredibil pentru care nu funcționează VAR-ul la Unirea Slobozia - Hermannstadt



„Echipa de implementare VAR din România face următoarele precizări cu privire la problemele tehnice apărute înaintea partidei Unirea Slobozia – FC Hermannstadt, din cadrul etapei a 24-a a Superligii, programată astăzi, de la ora 14:30.

În urma verificărilor tehnice efectuate la stadionul din Slobozia, s-a constatat că arena nu este alimentată la rețeaua electrică a orașului, ci prin intermediul unui generator care deservește panoul electric. În aceste condiții, au fost identificate fluctuații semnificative de tensiune pe cele trei faze, situație care face imposibilă utilizarea sistemului VAR.



Având în vedere aceste variații de tensiune, există un risc ridicat de deteriorare a echipamentelor VAR, motiv pentru care, din rațiuni de siguranță tehnică, sistemul nu poate fi pus în funcțiune.



Totodată, generatorul pus la dispoziție de clubul gazdă nu dispune de împământare, aspect care reprezintă un suplimentar risc de siguranță, atât pentru echipamente, cât și pentru personalul implicat în operarea sistemului.



În consecință, partida Unirea Slobozia – FC Hermannstadt se va desfășura fără utilizarea sistemului VAR”, a transmis FRF.



Unirea a câștigat în turul sezonului regular



În partida tur din sezonul regular, Unirea Slobozia s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la Hermannstadt. Au marcat atunci Afalna (41'), ajuns între timp la sibieni liber de contract, și Espinosa (88').



Hermannstadt continuă să fie echipa mai bine cotată pe site-ul de specialitate Transferarkt, cu un lot estimat la 9,18 milioane de euro. Unirea Slobozia este evaluată la 6,43 milioane de euro.

