Spaniolii anunta TRANSFERUL: Barcelona il aduce pe inlocuitorul lui Messi! Cheia transferului este Arturo Vidal: cine vine pe Camp Nou

Barcelona este aproape sa isi aduca atacantul mult dorit si Arturo Vidal este cheia transferului.

Arturo Vidal (32 de ani) este, potrivit spaniolilor de la sport.es, cheia aducerii pe Camp Nou a lui Lautaro Martinez (22 de ani). Barcelona il vrea cu orice pret pe Lautaro in atac, iar Conte este un admirator al lui Vidal. Schimbul dintre cele doua cluburi ar urma sa includa si o suma consistenta de bani din partea catalanilor.

Antonio Conte l-a lansat pe Arturo Vidal in fotbalul mare. In sezonul 2011-2012, Juvventus a platit 15 milioane de euro lui Bayer Leverkusen pentru fotbalistul chilian, la cererea lui Conte. Actualul mijlocas al Barcelonei si-a pus amprenta asupra fotbalului italian timp de 4 sezoane in care a reusit sa castige 4 titluri de campion cu Juventus, o Cupa si 2 Super Cupe ale Italiei.

Conte a cerut in aceasta iarna conducerii lui Inter sa il aduca pe Vidal si chiar l-a contactat personal pe jucator pentru a-l convinge sa revina in Serie A. Negocierile nu se vor opri aici si cei de la sport.es anunta ca in vara transferul se poate realiza, acesta fiind si cheia aducerii lui Lautaro Martinez pe Camp Nou, atacant pe care catalanii il doresc cu insistenta.