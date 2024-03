Nicolas Jarry și-a jignit adversarul după ce a fost eliminat în sferturi la Santiago de Chile

Tenismenul de origine chiliană Nicolas Jarry (numărul 19 ATP), principalul favorit al turneului de la Santiago de Chile de 250 de puncte, a fost eliminat în sferturile de finală ale acestei competiții. Turneul din America de Sud este dotat cu premii în valoare de peste 660.000 de dolari.

Jarry, deținătorul trofeului ediției trecute, a pierdut vineri în două seturi, ambele pierdute în tiebreak, 6-7( 5-7 ), respectiv 6-7 ( 3/7 ), în fața francezului Corentin Moutet(numărul 134 ATP)

Francezul se va întâlni în semifinale cu un alt chilian, Alejandro Tabilo, favoritul numărul patru, ce l-a dovedit în sferturi, cu 6-0, respectiv 7-5, pe italianul Luciano Darderi.

Declarațiile francezului la adresa jignirilor primite din partea lui Jarry

"Nicolas Jarry a spus că sunt „patetic”, nu știu de ce. Nu m-am comportat urât pe durata meciului. Erau atât de mulți oameni împotriva mea, huiduind, făcând zgomot când serveam. Așa că, cred că nu am făcut nimic „patetic”. '. Cred că am rezistat suficient, am jucat bine."

"Ar trebui să îl intrebați de ce înjosit asa. Nu suntem chiar asa buni prieteni încât să își permită asta, defapt nu-l cunosc aproape deloc.” a declarat Corentin Moutet pentru site-ul Clay Tenis.

Corentin Moutet ????: "He (Nicolas Jarry) said ‘pathetic’, I don’t know why. I behaved well. There were so many people against me, booing, making noise when I was serving. So I think I didn’t do anything ‘pathetic’. I think I survived well, I played good."https://t.co/WefZde5qfQ — Tennis Majors (@Tennis_Majors) March 2, 2024

Răspunsul lui Moutet

Francezul a trimis un tweet după meci, citând “Apărați-vă de ură atacând cu iubire. Am trecut prin foarte multe anul trecut that încât pot dărui doar iubire și multumiri persoanelor ce îmi sunt alături”.

Always fight hate with love ????

I’ve been thru so many things last year that I can only share love and thanks the people around me ????

Into semis, IDEMO ???? https://t.co/1tPLaRVG05 — Corentin Moutet (@moutet99) March 2, 2024

Moutet se va duela în runda următoare a turneului împotriva chilianului Alejandro Tabilo, numărul 45 ATP la momentul actual, 02.03.2024 23:00