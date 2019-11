VIDEO Vidal inscrie un gol controversat si o salveaza pe Barcelona! Au meritat catalanii victoria?

Barcelona a castigat duelul din runda a 13-a din LaLiga, scor 1-2.

Catalanii au inceput greu meciul si au fost condusi la pauza cu 1-0, golul lui Leganes fiind inscris in minutul 12 de Youssef En-Nesyri.

Dupa pauza, Luis Suarez a egalat imediat, in minutul 53, pentru ca pe final, Arturo Vidal sa fie protagonistul unei faze controversate.

In minutul 79, in urma unei lovituri de colt, Vidal a impins mingea in poarta, desi se afla in pozitie de offside. Arbitrul partidei a anulat in prima faza golul, dar dupa consultarea VAR, a decis sa intoarca decizia, considerand ca balonul a ajuns la Vidal dintr-un adversar.

Oaspetii au protestat vehement, considerand ca Perez, mijlocasul lui Leganes, nu a avut intentia de a juca mingea.

The hallmark of all great teams... ???? ???? Highlights as @FCBarcelona came from behind to win late on at Butarque! #LeganesBarça pic.twitter.com/mSZoM5UEgg — LaLiga (@LaLigaEN) November 23, 2019

Dupa aceasta partida, Barcelona ramane lider in LaLiga, cu 28 de puncte, fiind urmata de Real Madrid (25 puncte, un meci mai putin).