Laurențiu Reghecampf s-a „rupt“ de fotbalul european, spre finalul anului 2024, într-o tentativă de a-și relansa cariera, aflată pe o pantă descendentă. Iar „Reghe“ a fost inspirat!

Chiar dacă primul său mandat, la o formație de pe continentul negru, s-a încheiat brusc și fără nicio justificare, perioada petrecută la Esperance Tunis a fost una benefică. Pentru că aici, tehnicianul român și-a făcut o imagine bună, dovadă și faptul că, în următoarele luni, a ajuns pe lista unor formații puternice din Egipt. În cele din urma însă, Reghecampf a ales o destinație cu adevărat exotică: Al-Hilal Omdurman din Sudan!

Aici, „Reghe“ are parte de o experiență fotbalistică atipică. Din foarte multe puncte de vedere. În primul rând, deși e pe banca formației-fanion din Sudan, începând din august 2025, românul n-a jucat niciun meci, în această țară! Situația catastrofală din Sudan l-a trimis pe „Reghe“ în campionatul din… Rwanda! Pe care e pe cale să-l câștige cu Al-Hilal Omdurman.

Sudanezii anunță: „Contractul lui Reghecampf a fost prelungit“

În ciuda acestei reușite, care prinde contur, Reghecampf a avut și multe momente dificile, în care a „tremurat“ pentru postul său. Primul a venit, în chiar debutul mandatului său, când fanii i-au cerut „decapitarea“. Apoi, după eliminarea din sferturile Champions League, românul a fost pus, din nou, la zid. Și, încă o dată, s-a spus speculat că „Reghe“ va fi pus pe liber.

De fiecare dată însă, fostul antrenor al FCSB-ului s-a bucurat de susținerea conducerii. Care acum, la scurt timp după eliminarea din Champions League, ar fi ajuns la un acord cu „Reghe“ și pentru sezonul 2026-2027. Anunțul a fost făcut, în această seară, de presa arabă.

„Clubul Al-Hilal a completat stafful lui Reghecampf prin aducerea preparatorului fizic român, Adrian Popa. El l-a înlocuit pe tunisianul Salim Al-Abarq, care a demisionat din cauza unor probleme personale. Aducerea lui Adrian Popa clarifică totul: Al-Hilal Omdurman s-a înțeles deja cu Reghecampf și pentru sezonul viitor. Altfel, stafful tehnic n-ar fi fost completat, doar pentru câteva săptămâni, cu un conațional al antrenorului principal, cerut de el, în mod expres. Așadar, Reghecampf va fi la Al-Hilal și în sezonul viitor“, a scris presa din Sudan.

În cazul în care informația va deveni oficială, marele obiectiv al lui „Reghe“ pentru următoarea stagiune va fi accederea în semifinalele Champions League. Al-Hilal Omdurman „aleargă“ după acest obiectiv de 11 ani. Echipa are două finale de Champions League în palmares, ambele pierdute. Prima în 1987, iar a doua în 1992.