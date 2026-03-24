Reghecampf, înjurat ca la ușa cortului: situația sa în Africa, șocantă!

Vin vremuri grele pentru Laurențiu Reghecampf, în Africa! Și trecerea de la extaz la agonie s-a întâmplat în doar câteva săptămâni.

La începutul lunii, antrenorul român era pe val cu Al-Hilal Omdurman, lider în prima ligă din Rwanda – aici joacă formația sudaneză din cauza situației din țară – și în cărți pentru calificarea în semifinalele Champions League. O asemenea performanță, dacă ar fi fost atinsă, ar fi reprezentant o premieră pentru Al-Hilal Omdurman, după 11 ani.

Reghecampf, jignit pe rețelele sociale de arabi: „Un prost!“

Chiar dacă șefii săi i-au asigurat niște condiții de 5 stele, în pregătirea dublei cu Renaissance de Berkane (Maroc), „Reghe“ a „reușit“ să piardă calificarea! Și nu oricum, ci în mod dramatic. În tur, în Maroc, echipa românului a fost egalată, 1-1, cu un gol luat în minutul 90+9! Apoi, duminică, la Kigali (Rwanda), Al-Hilal Omdurman a pierdut calificarea cu un gol încasat, în minutul 90+3. De fiecare dată, Chouiar a marcat împotriva sudanezilor.

Pornind de aici, Reghecampf e crucificat, pur și simplu, pe rețelele de socializare. Românul e jignit și înjurat ca la ușa cortului de fanii furioși ai lui Al-Hilal. Iată o părere un pic mai decentă, care poate fi redată, despre antrenorul român, în vârsta de 50 de ani:

*Un prost acest antrenor! E principalul vinovat pentru eliminarea lui Al-Hilal. A gestionat foarte prost returul. Acest antrenor a irosit cel mai ușor traseu pe care l-a avut Al-Hilal, în Champions League. Sper să fie dat afară. Dumnezeu să-ți dea ce meriți, Reghecampf!