Reghecampf, înjurat ca la ușa cortului: situația sa în Africa, șocantă!

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Românul a „reușit“ să rateze accederea în semifinalele Champions League, deși echipa sa, Al-Hilal Omdurman (Sudan), a jucat manșa decisivă pe teren propriu.

TAGS:
Laurentiu ReghecampfAl-Hilal Omdurmanromanii din zona araba
Din articol

Vin vremuri grele pentru Laurențiu Reghecampf, în Africa! Și trecerea de la extaz la agonie s-a întâmplat în doar câteva săptămâni.

La începutul lunii, antrenorul român era pe val cu Al-Hilal Omdurman, lider în prima ligă din Rwanda – aici joacă formația sudaneză din cauza situației din țară – și în cărți pentru calificarea în semifinalele Champions League. O asemenea performanță, dacă ar fi fost atinsă, ar fi reprezentant o premieră pentru Al-Hilal Omdurman, după 11 ani.

Reghecampf, jignit pe rețelele sociale de arabi: „Un prost!“

Chiar dacă șefii săi i-au asigurat niște condiții de 5 stele, în pregătirea dublei cu Renaissance de Berkane (Maroc), „Reghe“ a „reușit“ să piardă calificarea! Și nu oricum, ci în mod dramatic. În tur, în Maroc, echipa românului a fost egalată, 1-1, cu un gol luat în minutul 90+9! Apoi, duminică, la Kigali (Rwanda), Al-Hilal Omdurman a pierdut calificarea cu un gol încasat, în minutul 90+3. De fiecare dată, Chouiar a marcat împotriva sudanezilor. 

Pornind de aici, Reghecampf e crucificat, pur și simplu, pe rețelele de socializare. Românul e jignit și înjurat ca la ușa cortului de fanii furioși ai lui Al-Hilal. Iată o părere un pic mai decentă, care poate fi redată, despre antrenorul român, în vârsta de 50 de ani:

*Un prost acest antrenor! E principalul vinovat pentru eliminarea lui Al-Hilal. A gestionat foarte prost returul. Acest antrenor a irosit cel mai ușor traseu pe care l-a avut Al-Hilal, în Champions League. Sper să fie dat afară. Dumnezeu să-ți dea ce meriți, Reghecampf!

Potrivit presei sudaneze, eliminarea din Champions League, pune în pericol viitorul lui „Reghe“ la Al-Hilal Omdurman. Dacă ar fi dus echipa în semifinale, românul ar fi primit un nou contract, valabil pentru doi ani. Așa însă, sunt șanse mari să fie pus pe liber, în vară.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
ARTICOLE PE SUBIECT
Reghecampf, exploziv: „E grav, inadmisibil așa ceva!“
Imagini teribile cu drama lui Reghecampf în Champions League: ce i s-a întâmplat, devastator!
Reghecampf, ce dezastru: echipa lui a ratat semifinalele Ligii Campionilor, în mod șocant!
ULTIMELE STIRI
Delegare cu noroc pentru România: arbitrul meciului cu Turcia, talismanul tricolorilor!
S-a rescris istoria fotbalului! Lionel Messi l-a depășit pe Pele
Ce se întâmplă cu Laurențiu Popescu? Înlocuitorul lui Ionuț Radu venise din vacanță la echipa națională
A ratat transferul în Superligă, dar acum a fost convocat de urgență la naționala mare a ”tricolorilor”! ”Cel mai bun marcator”
Ionuț Radu, APT pentru Turcia - România! Celta Vigo a făcut anunțul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mutu s-a înțeles cu Chivu și merge la Inter: "Am vorbit cu el"

Încă un titular s-a accidentat înainte de Turcia - România: "Starea lui e gravă, dar vrea să joace"

A venit anunțul în cazul lui Umit Akdag, cu 3 zile înainte de Turcia - România

Agentul îi pune contractul pe masă lui Tavi Popescu și promite o sumă uriașă: „Poți să iei zece milioane”

Mircea Lucescu s-a decis: cine va apăra poarta României în meciul cu Turcia

Gata cu regula U21 în Superliga României: ”O va scoate”

Recomandarile redactiei
Delegare cu noroc pentru România: arbitrul meciului cu Turcia, talismanul tricolorilor!
Ionuț Radu, APT pentru Turcia - România! Celta Vigo a făcut anunțul
Bölöni, întrebarea care l-a iritat înainte de Turcia – România: „Nu, nu, nu, nu!“
„Șeicul“ Contra: reacția arabilor după ce românul a ajuns la un salariu astronomic
Mutu s-a înțeles cu Chivu și merge la Inter: "Am vorbit cu el"
Alte subiecte de interes
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Răbdarea arabilor cu „arogantul“ Reghecampf s-a terminat: anunțul presei din Sudan
„Reghe“ îngrozește în Sudan: „Ce face românul ăsta aici?!“. Dezvăluirile arabilor, bulversante
Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „One fighters!“
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
CITESTE SI
Spitalul cu normă de internări pentru a primi bani de la stat. "Bunicul, bunica, mama, tata... Așa se internează, în familie"

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră"

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!