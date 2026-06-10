Ce l-a eliminat pe Sinner l-a făcut campion pe Zverev, la Roland Garros: explicația bizară a germanului, după finală

Ce l-a eliminat pe Sinner l-a făcut campion pe Zverev, la Roland Garros: explicația bizară a germanului, după finală Tenis
Marcu Czentye
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Jannik Sinner va dori să uite cât mai curând ediția 2026 a turneului de la Roland Garros.

TAGS:
Jannik SinnerAlexander ZverevRoland Garros 2026Tenis ATPcrampe musculare
Din articol

Finala Roland Garros 2026 a fost atipică prin faptul că italianul Flavio Cobolli a avut tur liber în semifinalele competiției, beneficiind de un plus considerabil de odihnă fizică.

Spre deosebire de Alexander Zverev, care a muncit trei ore împotriva lui Jakub Mensik, pentru o victorie scor 7-5, 6-2, 3-6, 6-3, în penultimul act al întrecerii, italianul Cobolli a avut trei zile întregi de repaus, înaintea ultimului meci al turneului de mare șlem din capitala Franței.

Distras de crampe, Alexander Zverev a putut juca setul perfect în decisivul finalei de la Roland Garros

Diferența a fost notată spre finalul setului cu numărul patru, cel mai spectculos al finalei, câștigat de Flavio Cobolli în tiebreak, după o serie de puncte uluitoare, precedate, cu câteva minute, de crampe musculare invocate de Alexander Zverev.

Curios, germanul Zverev crede că tocmai acest minus l-a ajutat să câștige turneul de la Roland Garros și să devină, în premieră, campion de turneu de mare șlem.

Zverev admite că emoțiile au început să îl copleșească din nou, în setul patru al finalei

„Am avut crampe, dar nu cred că crampele au fost fizice. Mai degrabă, mentale. Eram foarte încordat. Aveam emoții mari și am fost instabil în al patrulea set.

De fapt, cred că acele crampe m-au ajutat într-un fel. Cred că m-am eliberat. Am început să-mi execut loviturile cu mai multă libertate și pur și simplu am lăsat lucrurile să curgă. Am început să joc mai agresiv și să lovesc mingea cu mai multă hotărâre. Toate acestea s-au întâmplat din cauza crampelor.

Nu mai puteam să mă concentrez pe faptul că eram încordat. A trebuit, într-un fel, să mă las purtat de moment.

De aceea am jucat setul al cincilea în felul în care am făcut-o,” a explicat Alexander Zverev, la conferința de presă organizată după finală.

Alexander Zverev

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Jannik Sinner, eliminat de crampele musculare. Andre Agassi crede că nu s-a hidratat corect

Nu același lucru poate fi spus despre italianul Jannik Sinner, eliminat în turul secund de Juan Manuel Cerundolo, după ce numărul unu mondial a avut avantaj de 2-0 la seturi și 5-1 la game-uri, în manșa trei.

Când Sinner a fost ajuns din urmă de crampe musculare, pe fondul caniculei incredibile din primele zile de la Roland Garros, corpul său a cedat brusc și definitiv, în ziua jocului cu Cerundolo.

Argentinianul a câștigat 18 din ultimele 20 de game-uri ale partidei, consemnând un colaps aproape total din partea lui Sinner.

„Trebuie să își dea seama ce să schimbe. Trebuie să fie o problemă de hidratare. E mai bine să bei prea multă apă și să nu ai nevoie de ea decât să ai nevoie de ea, dar să nu o ai în corp.

Nu știu nimic despre pregătirea lui, știu că este cel mai bun din lume și că poate juca aproape șase ore, dar știu și că nu are nicio scuză să se oprească într-un 'zid' după o oră și 45 de minute de joc,” a explicat Andre Agassi momentul de cădere trăit de Jannik Sinner, la Paris.

Jannik Sinner

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Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
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