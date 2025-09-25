Laurențiu Reghecampf s-a dus tocmai în Sudan, într-o încercare de a-și îmbunătăți CV-ul, însă, probabil, la ora actuală, regretă alegerea făcută. Pentru că, după aproape două luni la Al-Hilal Omdurman, situația sa e foarte proastă.

Pe scurt, rezultatele sunt sub așteptări, haosul domnește la o echipă care nu știe când și unde va juca în noul campionat, dată fiind situația țării, iar vestiarul l-a cam respins pe antrenorul român de 50 de ani.

În ultimele săptămâni, presa locală a tot scris, pe larg, despre conflictele pe care „arogantul Reghecampf“ le-ar fi provocat, de-a lungul cantonamentului din Tanzania. În acest context, a venit și solicitarea lui „Reghe“, în privința plecării secundului său local. Doar că, văzând rezultatele slabe ale echipei, președintele lui Al-Hilal Omdurman a refuzat să-i facă pe plac românului, luând decizia de a aștepta dubla cu Jamus (Sudanul de Sud), în turul I preliminar al Ligii Campionilor.

Arabii anunță: „Dacă ratează calificarea, pleacă imediat“

În acest context, remiza din deplasare cu Jamus, scor 0-0, duminică trecută, a mai pus o „bilă neagră“ în dreptul lui Reghecampf. Care de acum depinde de returul cu formația din Sudanul de Sud, pentru a „supraviețui“ la Al-Hilal Omdurman. Anunțul, în acest sens, a fost făcut de jurnalistul local, Hafez Muhammad Ahamd.

„În ultimele săptămâni, Reghecampf a fost supus unui val uriaș de critici din cauza jocului slab prestat de echipă, dar și din cauza deciziilor sale controversate. Atât în ceea ce privește alcătuirea echipei, cât și relația sa cu nume importante din lot. În acest context, fanii consideră că numirea antrenorului român a fost deja un eșec al conducerii. De aceea, returul cu Jamus a devenit decisiv pentru viitorul lui Reghecampf. Lucrurile sunt simple: ratarea calificării va aduce demiterea sa“, a notat ziaristul din Khartoum.

Meciul decisiv, de care depinde soarta lui „Reghe“, e programat pentru duminică, de la ora 19.00. Pentru că în Sudan nu se poate juca fotbal, la ora actuală, din cauza războiului civil care a provocat și o criză sanitară, returul Al-Hilal Omdurman – Jamus va fi găzduit de „Amaan Stadium“ din Zanzibar.

