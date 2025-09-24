„Reghe“ îngrozește în Sudan: „Ce face românul ăsta aici?!“. Dezvăluirile arabilor, bulversante

&bdquo;Reghe&ldquo; &icirc;ngrozește &icirc;n Sudan: &bdquo;Ce face rom&acirc;nul ăsta aici?!&ldquo;. Dezvăluirile arabilor, bulversante Fotbal extern
Amir Kiarash
La nici două luni după ce și-a început aventura, la Al-Hilal Omdurman, Laurențiu Reghecampf (50 de ani) poate fi nevoit să-și facă bagajele pentru a reveni acasă.

Mandatele lui Laurențiu Reghecampf, la ultimele echipe pe care le-a pregătit, au fost foarte scurte. 7 meciuri la Universitatea Craiova, 20 la Al-Tai din Arabia Saudită și 24 de partide la Esperance din Tunisia. Acum însă, tehnicianul român riscă să stabilească un record negativ, la acest capitol!

„Reghe“ a ajuns în Sudan, la începutul lunii august. Și de atunci a condus Al-Hilal Omdurman într-un amical, în cinci partide din Cupa CECAFA și într-un prim meci de calificare în preliminariile Champions League. Bilanțul său? 2 victorii, 4 remize, 1 înfrângere. Prea puțin pentru așteptările care există de la cea mai iubită formație din Sudan. Marea problemă a lui „Reghe“ e însă alta, dincolo de rezultatele sub așteptări. Și riscă să-i grăbească plecarea de la Al-Hilal Omdurman! Peste patru zile!

Și-a făcut o grămadă de dușmani în timp-record!

Încă de săptămână trecută, Sport.ro a scris despre situația critică în care a ajuns Laurențiu Reghecampf, în Sudan. Pe fondul acestor probleme, președintele clubului a amânat, deocamdată, o decizie în privința concedierii secundului arab pe care îl are „Reghe“ pe bancă. Pentru că, după cum Sport.ro a explicat aici, antrenorul pe care Reghecampf vrea să-l „decapiteze“ e o figură legendară pentru club.

În loc să-i facă imediat pe plac tehnicianului român, prin destituirea unui antrenor localnic, președintele lui Al-Hilal a decis să aștepte rezultatele din dubla cu Jamus (Sudanul de Sud), în turul I preliminar Champions League. Din păcate pentru „Reghe“, partida din prima manșă, scor 0-0, a mărit presiunea asupra sa. 

În acest moment, fostul antrenor al FCSB-ului duce o lipsă cruntă a rezultatelor pozitive și, potrivit jurnaliștilor arabi, și-a făcut și o grămadă dușmani, la Al-Hilal Omdurman! Atât printre jucători, cât și în ceea ce privește stafful administrativ. 

Arabii îngroziți de aparițiile mediatice ale lui Reghecampf

Pentru Al-Hilal Omdurman urmează, duminică (ora 19.00), returul decisiv cu Jamus (Sudanul de Sud), în turul I preliminar Champions League. Dată fiind situația catastrofală din Sudan, unde o criză sanitară face ravagii, acest meci nu se va juca acolo. În schimb, Al-Hilal va primi vizita celor de la Jamus pe „Amaan Stadium“ din Zanzibar.

Până atunci însă, „Reghe“ a „reușit“ să-i îngrozească pe cei de la Al-Hilal cu încă un episod care are legătură cu comportamentul său. Concret, într-un moment în care jocul nu merge, iar rezultatele sunt sub așteptări, antrenorul român și-a făcut timp, pentru a vorbi la emisiuni sportive din... România! Despre FCSB, despre echipa națională și alte subiecte care țin de fotbalul nostru.

Văzând această situație, arabii s-au revoltat. „Ce face românul ăsta? Reghecampf n-a ratat ocazia de a vorbi la un post românesc de televiziune. El e aici, dar urmărește meciurile din campionatul românesc și le analizează pentru posturile de acolo. Cum poate fi concentrat el asupra problemelor de la Al-Hilal, având în vedere toată presiunea care există deja pe el?!“, au scris arabii chiar pe pagina de Facebook a clubului Al-Hilal Omdurman.

Reghecampf riscă demiterea!

Având în vedere acest tablou sumbru, Laurențiu Reghecampf e în fața unei situații șocante. El riscă demiterea de la Al-Hilal Omdurman, după returul cu Jamus (Sudanul de Sud). Potrivit presei arabe, în cazul în care echipa va rata accederea în turul II preliminar Champions League, atunci președintele clubului va renunța la „Reghe“. Atât din cauza rezultatelor slabe, cât și pentru că românul nu e agreat de grup.

De notat că Al-Hilal e acum cu spatele la zid, în turul I preliminar Champions League, în condițiile în care, la ediția precedentă, a prins sferturile competiției.

