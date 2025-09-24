„Reghe“ îngrozește în Sudan: „Ce face românul ăsta aici?!“. Dezvăluirile arabilor, bulversante

Mandatele lui Laurențiu Reghecampf, la ultimele echipe pe care le-a pregătit, au fost foarte scurte. 7 meciuri la Universitatea Craiova, 20 la Al-Tai din Arabia Saudită și 24 de partide la Esperance din Tunisia. Acum însă, tehnicianul român riscă să stabilească un record negativ, la acest capitol!

„Reghe“ a ajuns în Sudan, la începutul lunii august. Și de atunci a condus Al-Hilal Omdurman într-un amical, în cinci partide din Cupa CECAFA și într-un prim meci de calificare în preliminariile Champions League. Bilanțul său? 2 victorii, 4 remize, 1 înfrângere. Prea puțin pentru așteptările care există de la cea mai iubită formație din Sudan. Marea problemă a lui „Reghe“ e însă alta, dincolo de rezultatele sub așteptări. Și riscă să-i grăbească plecarea de la Al-Hilal Omdurman! Peste patru zile!

Și-a făcut o grămadă de dușmani în timp-record!

Încă de săptămână trecută, Sport.ro a scris despre situația critică în care a ajuns Laurențiu Reghecampf, în Sudan. Pe fondul acestor probleme, președintele clubului a amânat, deocamdată, o decizie în privința concedierii secundului arab pe care îl are „Reghe“ pe bancă. Pentru că, după cum Sport.ro a explicat aici, antrenorul pe care Reghecampf vrea să-l „decapiteze“ e o figură legendară pentru club.

În loc să-i facă imediat pe plac tehnicianului român, prin destituirea unui antrenor localnic, președintele lui Al-Hilal a decis să aștepte rezultatele din dubla cu Jamus (Sudanul de Sud), în turul I preliminar Champions League. Din păcate pentru „Reghe“, partida din prima manșă, scor 0-0, a mărit presiunea asupra sa.

În acest moment, fostul antrenor al FCSB-ului duce o lipsă cruntă a rezultatelor pozitive și, potrivit jurnaliștilor arabi, și-a făcut și o grămadă dușmani, la Al-Hilal Omdurman! Atât printre jucători, cât și în ceea ce privește stafful administrativ.

Arabii îngroziți de aparițiile mediatice ale lui Reghecampf

Pentru Al-Hilal Omdurman urmează, duminică (ora 19.00), returul decisiv cu Jamus (Sudanul de Sud), în turul I preliminar Champions League. Dată fiind situația catastrofală din Sudan, unde o criză sanitară face ravagii, acest meci nu se va juca acolo. În schimb, Al-Hilal va primi vizita celor de la Jamus pe „Amaan Stadium“ din Zanzibar.

Până atunci însă, „Reghe“ a „reușit“ să-i îngrozească pe cei de la Al-Hilal cu încă un episod care are legătură cu comportamentul său. Concret, într-un moment în care jocul nu merge, iar rezultatele sunt sub așteptări, antrenorul român și-a făcut timp, pentru a vorbi la emisiuni sportive din... România! Despre FCSB, despre echipa națională și alte subiecte care țin de fotbalul nostru.

Văzând această situație, arabii s-au revoltat. „Ce face românul ăsta? Reghecampf n-a ratat ocazia de a vorbi la un post românesc de televiziune. El e aici, dar urmărește meciurile din campionatul românesc și le analizează pentru posturile de acolo. Cum poate fi concentrat el asupra problemelor de la Al-Hilal, având în vedere toată presiunea care există deja pe el?!“, au scris arabii chiar pe pagina de Facebook a clubului Al-Hilal Omdurman.

