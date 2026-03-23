Laurențiu Reghecampf e „blestemat“ în Champions League! Ce i s-a întâmplat, atât în Asia, cât și în Africa, confirmă ghinionul teribil pe care românul îl are în această competiție.

Pe când era la Al-Hilal Riad (Arabia Saudită), „Reghe“ a „reușit“ să piardă finala, în 2014, în condițiile în care a întâlnit o adversară modestă, Western Sydney (Australia), și a și jucat manșa decisivă pe teren propriu. Atunci, greșelile arbitrului japonez, Yuichi Nishimura, au contribuit la trofeul ratat de Reghecampf cu echipa sa.

Acum, la 12 ani distanță, fostul stelist a trăit o dramă fotbalistică similară. Sport.ro a arătat aici ce i se întâmplat lui Reghecampf, duminică, când era cu un picior în semifinalele Champions League, de această dată, cu Al-Hilal Omdurman (Sudan).

Reghecampf, furios din cauza arbitrajului: „Ni s-a anulat un gol valabil“

După înfrângerea de la Kigali (Rwanda), în returul cu Renaissance de Berkane (Maroc), scor 0-1, Laurențiu Reghecampf a venit în fața jurnaliștilor și a dat vina pe centralul Abdou Mefire (Camerun).

„Am marcat un gol perfect regulamentar! Fundașul nostru n-a comis niciun fault (n.r. – în faza premergătoare golului). Arbitrul ne-a anulat un gol perfect valabil și a acordat penalty pentru echipa adversă. E grav ce s-a întâmplat, inadmisibil! La acest nivel, nu e loc pentru astfel de greșeli. Noi ar fi trebuit să conducem cu 1-0, în acest retur“, a spus „Reghe“.

Când a trecut peste problema arbitrajului, antrenorul român a comentat faptul că, în dubla cu Renaissance de Berkane, formația sa a fost eliminată cu două goluri încasate, în minutele 90+9 și 90+3! De fiecare dată, atât în tur, cât și în retur, a înscris Chouiar pentru marocani.

„Ăsta e fotbalul! Trebuie să ne maturizăm. Trebuie să învățăm să gestionăm mai bine finalurile meciurilor importante. La acest nivel, nu e loc de greșeli. Pentru că oricine te poate pedepsi imediat, după cum s-a și văzut“, a explicat tehnicianul de 50 de ani.