Laurențiu Reghecampf a traversat, în acest sezon, cel mai bun mandat pe care l-a avut, în ultimii ani, ca antrenor. Degeaba însă! În ciuda unor perioade foarte bune, la Al-Hilal Omdurman, românul a ratat fix obiectivul de care depindea prelungirea șederii sale, la formația sudaneză.

În weekend, echipa lui „Reghe“ a ratat accederea în semifinalele Champions League. Asta deși șefii clubului au asigurat condiții de cinci stele pentru echipa, în dubla cu Renaissance de Berkane (Maroc), după cum Sport.ro a arătat aici. În ciuda eforturilor conducerii, echipa a ratat calificarea, în careul de ași, în mod dramatic: cu un gol luat, în minutul 90+9, în tur, și altul încasat, în minutul 90+3, în retur!

Chiar dacă Reghecampf a încercat să arunce vina pe arbitraj, după eșecul din manșa a doua, scuzele sale n-au fost suficient de bune pentru șefii săi. Din contră!

Arabii anunță: „Reghecampf pleacă! Vine congolezul Florent Ibenge“

Eșecul din sferturile Champions League, în fața marocanilor de la Renaissance de Berkane, l-a transformat pe Reghecampf în „inamicul publicului“, în ochii suporterilor sudanezi. Sport.ro a arătat aici cum românul e, pur și simplu, călcat în picioare, în mediul online, începând de duminică.

În fața acestui val de furie, șefii clubului Al-Hilal Omdurman au luat decizia: Reghecampf va pleca! Pentru că n-a reușit să-și îndeplinească obiectivul și anume calificarea în semifinalele Champions League. În ultimii ani, Al-Hilal Omdurman s-a oprit mai mereu în sferturi. Adică, fază în care a părăsit competiția și acum.

„Eliminarea cu Renaissance de Berkane a convins board-ul clubului Al-Hilal Omdurman: îmbunătățirea rezultatelor, în mandatul lui Reghecampf, e inexistentă. În Champions League, echipa se oprea mereu în sferturi. Ceea ce s-a întâmplat și acum, încă o dată. Visul calificării în semifinale, după 11 ani, a fost spulberat“, a notat jurnalistul Hafiz Muhammad Ahmad.

Iar ziariștii din Rwanda, unde joacă Al-Hilal Omdurman în acest sezon din cauza situației de acasă, au aruncat „bomba“: Reghecampf plătește cu postul eliminarea din Champions League!

„Reghecampf pleacă de la Al-Hilal Omdurman! În locul său, va fi readus pe bancă antrenorul congolez Florent Ibenge“, a notat Kayishema Tity Thierry, de la Rwanda TV. Informația a fost confirmată, ulterior, și de jurnalistul Eric Ndagijimana.

Reghecampf, un mandat cu suișuri și coborâșuri în Sudan

De când a ajuns la Al-Hilal Omdurman, în august 2025, Laurențiu Reghecampf a avut un mandat cu fluctuații mari. Primele sale meciuri, la cea mai iubită echipă din Sudan, au fost dezamăgitoare, iar suporterii i-au cerut „decapitarea“.

Ulterior, tehnicianul român a îmbunătățit radical situația, a trecut de preliminariile Champions League și a dus echipa în faza grupelor, unde a câștigat o serie cu Mamelodi Sundowns (Africa de Sud), finalista ediției precedente.

În campionat, Al-Hilal Omdurman evoluează în prima ligă din Rwanda din cauza războiului civil de acasă. În această întrecere, echipa e pe trei, la patru puncte de liderul APR, dar cu patru meciuri restante.