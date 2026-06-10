Argentina - Islanda 3-0, în ultimul amical înaintea Cupei Mondiale
Argentina a învins Islanda, scor 3-0, într-o partidă amicală disputată în Alabama. Valentin Barco (8'), Lionel Messi (72' - penalty) și Thiago Almada (86') au înscris pentru campioana mondială en-titre.
Cu multe nume grele lăsate în afara primului 11, precum Lionel Messi, Julian Alvarez sau Lautaro Martinez, Argentina a deschis rapid scorul. Valentin Barco, jucătorul lui Strasbourg, a înscris după o fază încâlcită în careul advers.
Messi, care s-a recuperat după problemele medicale, a fost introdus de Lionel Scaloni în minutul 70. Starul lui Inter Miami a impresionat de la prima atingere, când a trimis o pasă perfectă pentru Lautaro Martinez. Faultat, atacantul de la Inter Milano a obținut penalty-ul pe care Messi l-a transformat.
Argentina a stabilit scorul final în minutul 86, după o combinație rapidă între Messi, De Paul și Almada.
Argentina va debuta la Cupa Mondială peste o săptămână, când este programat meciul cu Algeria (17 iunie). Ulterior, pe 22 și 28 aprilie, sud-americanii vor înfrunta Austria, respectiv Iordania în grupa J.