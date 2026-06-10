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Cu multe nume grele lăsate în afara primului 11, precum Lionel Messi, Julian Alvarez sau Lautaro Martinez, Argentina a deschis rapid scorul. Valentin Barco, jucătorul lui Strasbourg, a înscris după o fază încâlcită în careul advers.

Messi, care s-a recuperat după problemele medicale, a fost introdus de Lionel Scaloni în minutul 70. Starul lui Inter Miami a impresionat de la prima atingere, când a trimis o pasă perfectă pentru Lautaro Martinez. Faultat, atacantul de la Inter Milano a obținut penalty-ul pe care Messi l-a transformat.