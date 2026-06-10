VIDEO EXCLUSIV REPORTAJ | Muzeul FC Barcelona, puntea către universul „blaugrana” și o bucățică din Paradis

REPORTAJ | Muzeul FC Barcelona, puntea către universul „blaugrana” și o bucățică din Paradis La Liga Muzeul FC Barcelona / Sursa foto: fcbarcelona.com.
Emanoil Ursache
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Există câteva locuri pe Pământ în care atunci când intri simți că timpul se oprește și că pătrunzi într-un alt univers. Muzeul clubului Barcelona, aflat lângă Spotify Camp Nou, mi-a oferit această senzație, la fel ca întregul oraș. 

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Barcelonamuzeula ligaLionel Messireportajfc barcelona
Din articol

Miercuri, 27 mai 2026, ora 16:00. La trei zile după ce La Liga s-a încheiat, am avut privilegiul de a păși în muzeul campioanei Spaniei. O domnișoară amabilă mi-a scanat biletul și mi-a explicat zâmbind prietenos care sunt pașii pe care trebuie să îi urmez în tur. După ce m-a lămurit ireproșabil în engleză i-am transmis cu o ușoară emoție în glas „Gracias por ayudarme” și am primit la schimb un binemeritat „De nada”

Barcelona, „mes que un club”

După ce soarele și-a arătat puterea pe pielea mea în drum spre muzeu, a venit timpul ca sufletul să simtă ce înseamnă cu adevărat „mai mult decât un club”. FC Barcelona este o trăire intensă, născută în 1899 și purtată cu mândrie până în zilele noastre; este o viziune despre fotbal, Tiki-Taka, dar și un set solid de valori, cultivate în „La Masia”, precum disciplina, setea de performanță și lucrul în echipă.

REPORTAJ | Muzeul FC Barcelona, puntea către universul „blaugrana” și o bucățică din Paradis

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Muzeul FC Barcelona le deschide vizitatorilor una dintre cele mai importante cărți din istoria fotbalului. Legendele sunt onorate, iar campionii de astăzi sunt prezentați binemeritat ca veritabile staruri. Pasiunea s-a infiltrat atât de adânc în ADN-ul „blaugrana” încât și trofeele obținute de echipa feminină sunt expuse vizitatorilor. Fotbalul reprezintă sportul cel mai iubit în inima Cataloniei, însă există în muzeu secțiuni speciale și pentru baschet, handbal, futsal și hochei pe patine. 

Fără să fiu suporter al echipei de pe Camp Nou, mi-am petrecut cu cea mai mare plăcere ca fan al fotbalului peste două ore în muzeu. În ziua în care am împlinit 31 de ani am putut să revăd, în fotografii sau în videoclipuri, momente fabuloase ale unor staruri din copilăria mea precum Ronaldinho, Ronaldo, Andres Iniesta și Lionel Messi. Am privit tricourile și ghetele unor legende precum Diego Maradona, Johan Cruyff și Hristo Stoicikov.

Lionel Messi și Barcelona, o poveste eternă

Barcelona expune în propriul muzeu cele 29 de trofee La Liga, 32 de Cupe ale Regelui, 16 Supercupe ale Spaniei, cinci Champions League și restul trofeelor cucerite. 

Cele opt Baloane de Aur și cele șase Ghete de Aur ale Lionel Messi m-au impresionat însă cel mai tare, nu pentru că aș pune preț mai mare pe realizările individuale decât pe cele colective. Căpitanul Argentinei a câștigat ultimele două baloane în 2021 la PSG și în 2023 la Inter Miami (balonul de acum trei ani este singurul fără meci jucat pentru Barcelona, iar la cel din 2021 a început anul la Barcelona și l-a încheiat la PSG). 

Lionel Messi a decis să își lase și ultimele două Baloane de Aur în muzeul Barcelonei, ceea ce arată un deosebit respect pentru clubul care l-a format și alături de care și-a petrecut 17 sezoane din carieră. La rândul său, clubul catalan a știut să își omagieze corespunzător cel mai mare fotbalist, artizanul principal al vârfului de glorie „blaugrana”.

Experiența virtuală și portarul robot 

Muzeul FC Barcelona nu este singura atracție atunci când nu se dispută meciuri pe Camp Nou, stadion a cărei atmosferă magică a fost descrisă de colegul Ovidiu Neacșu AICI. Imediat ce am părăsit muzeul, am pătruns într-o încăpere special amenajată pentru experiența realității virtuale și mi-am pus căștile VR. Am ajuns astfel să simt atmosfera de la nivelul gazonului de pe Camp Nou, copleșitoare pentru un om obișnuit ca mine, dar și plăcută în același timp. 

M-am întors la realitate și am realizat că orice vis pentru un simplu turist, indiferent de cât de frumos ar fi, trebuie să aibă și un sfârșit. Am plecat cu sufletul mai bogat și cu câteva fotografii care îmi vor aminti ce momente am trăit. Vizita mea în muzeul Barcelonei a fost ca un film emoționant la cinema, la care spectatorii care au răbdare și după generic sunt răsplătiți cu cele mai amuzante momente. 

Am decis să închei peste două ore de fascinație față de identitatea Barcelonei cu o mică distracție. (n.a.- a se citi în cheie de glumă următoarele rânduri) L-am înfruntat pe portarul robot Joan Garcia cu un obiectiv clar prestabilit: trebuia să înscriu măcar un gol din penalty din trei încercări! De ce? Pentru a apăra onoarea purtătorilor de ochelari considerați nedrept tocilari și incapabili să joace fotbal. Pentru a apăra onoarea jurnaliștilor de sport, stigmatizați pentru că își dau cu părerea fără să aibă în spate cariere de fotbaliști profesioniști. Și, desigur, pentru a mă da mare în fața prietenilor.

Mi-am așezat meticulos mingea la punctul var pentru primul șut. Din obișnuință, am ridicat capul din pământ să mă uit urât la portar pentru intimidare. În prezența a circa 10 oameni și cu un obiectiv trasat, logica a trecut în plan secund. Am ales să trag la vinclu, în stânga mea, cu interiorul piciorului drept. Am trimis unde mi-am dorit o torpilă imparabilă, care l-a lăsat fără replică pe robotul Joan Garcia, în aplauzele oferite de doi, trei oameni. 

Mi-am atins țelul, așadar, din prima încercare și fix cu el am rămas, pentru că atunci când îți propui puțin realizezi puțin. La al doilea șut am vrut să repet execuția, însă pe fondul unei relaxări nu am mai putut să trag la fel de bine, iar robotul Joan Garcia a apărat. Cumva m-am comportat asemănător metehnelor din fotbalul românesc pe care le critic. La al treilea șut am vrut să îl emit pe Marius Lăcătuș la Sevilla în 1986. Doar că „Fiara” e numai una, iar de mine râde și propria pisică atunci când încerc să par dur. 

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După cele trei penalty-uri executate, mi-am continuat călătoria prin inima Cataloniei. Costul total strict al experienței de la Muzeul FC Barcelona a fost de 51 de euro. Pot spune cu bucurie în suflet că au fost printre banii cel mai bine cheltuiți din viața mea. Locul reprezintă Raiul suporterilor catalanilor, dar le poate oferi sentimente foarte plăcute și iubitorilor sportului în general, care nu sunt încărcați de fanatism. 

Barcelona, un loc al diversității frumosului

Cel mai important însă este faptul că Barcelona înseamnă mai mult decât fotbal și sport, chiar dacă orașul este plin cu magazine cu replici ale tricourilor campionilor Spaniei. Capitala Cataloniei oferă o diversitate a frumosului care le poate crea bucurie tuturor oamenilor care au măcar o pasiune. Așa cum am arătat anterior, pe lângă celebrul Camp Nou, Muzeul FC Barcelona reprezintă în sine un adevărat templu al fotbalului. Iubitorii de natură se pot bucura simultan de munte și de mare. Pasionații de artă pot intra în universul arhitectului Antoni Gaudi și al pictorului Pablo Picasso. Istoria este bogată, mâncarea tradițională delicioasă, iar localnicii sunt călduroși ca vremea. 

Am petrecut patru zile în Barcelona. Am reușit să mai vizitez Parcul Guell, Muzeul Pablo Picasso și Castelul Montjuic, dintre obiectivele unde era necesară achitarea unui bilet. Am păstrat în memorie priveliști de vis, opere care au inovat arta și lecții de istorie fie despre două personalități uriașe (Gaudi și Picaso), fie despre cel mai puternic stat din secolele 16 și 17. 

Nu voi uita niciodată senzația de a vedea marea de pe munte de la Montjuic, momentul în care am realizat cât de mici suntem în fața planetei noastre. Frumusețea oferită de măreția naturii am experimentat-o și pe Plaja Barceloneta. Apa sărată și nisipul le ofereau oamenilor mediul perfect pentru a se relaxa, alături de o bere sau de o sangria răcoritoare. Cei care doreau să se mențină în formă, deloc puțini, alergau pe faleză și inspirau în timpul efortului aerul curat specific Mării Mediterane. 

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Barcelona îi răsfață și pe cei care își doresc să se plimbe pur și simplu în oraș și să vadă clădiri sau locuri frumoase fără a plăti bilet. Cartierul Gotic, Piața Cataloniei, Arcul de Triumf, Piața Regală, Parcul Cetății, Catedrala Sfintei Cruci și a Sfintei Eulalia, casele Batllo și Mila creează un peisaj urban complet deosebit (la ultimele trei obiective pentru interior trebuie achitată o sumă). Impunătoarea și superba Sagrada Familia, opera de căpătâi a lui Gaudi, ar merita privită în permanență din exterior inclusiv de cei ca mine, care nu au avut inspirația să își rezerve biletul din timp. 

Barcelona nu este un oraș viu doar pentru oamenii zâmbitori, terasele și restaurantele animate cu miros de paella, jamon iberic și omletă spaniolă. M-am plimbat întâmplător și m-am trezit într-o atmosferă de carnaval, cu artiști stradali cântăreți sau acrobați. 

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Inima Cataloniei este mereu deschisă pentru cei care caută o evadare din cotidian și poate chiar și o experiență spirituală. Pentru mine Barcelona este Raiul pe Pământ, un loc în care timp de patru zile m-am bucurat de tot ce iubesc mai mult. Și dacă ați ajuns până aici și nu v-am convins, gândiți-vă că toată fericirea descrisă în reportaj i-a fost provocată unui fan Real Madrid. Sunt un suporter destul de devotat încât, atunci când am primit fularul Barcelonei pentru pozele din muzeu, am fost nevoit să depun un efort pentru a nu mă da de gol. Înainte de orice însă, sunt un om care știe ce înseamnă respectul și care iubește fotbalul. Iar Barcelona înseamnă fotbal, într-un Paradis pe care ni l-a oferit Dumnezeu. 

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