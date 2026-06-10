Poli Timișoara a promovat în Liga 2 și pune la cale mai multe mutări spectaculoase cu care să atace accederea în Superligă încă din primul sezon. Mai mulți jucători importanți au semnat deja cu echipa de pe Bega, care va juca din acest sezon pe arena ”Eroii Timișoarei.

Noul stadion din Banat se va întinde pe o suprafață de 9.000 de mp, ar urma să aibă o capacitate 10.101 locuri și va fi ”casa” celor de la Poli Timișoara până când va fi gata noua arenă Dan Păltinișanu. Acolo, există un proiect grandios, în care se vor investi 140 de milioane de euro pentru un stadion de 32.000 de locuri, al doilea cel mai mare din țară, după Arena Națională.

Când ar putea fi gata noul stadion din Timișoara: ”Realistic și prudent”

În dialog cu Sport.ro, Dinu Bara, directorul general al clubului Poli Timișoara, a dezvăluit că arena de 23 de milioane de euro ar putea fi dată în folosință abia în a doua parte a campionatului, mai exact în primele meciuri din 2027.