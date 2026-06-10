GALERIE FOTO Se apropie inaugurarea pentru cel mai nou stadion din România: ”Atunci ar trebui să jucăm acolo”

Se apropie inaugurarea pentru cel mai nou stadion din România: ”Atunci ar trebui să jucăm acolo” Liga 2
Daniel Anghel
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Una dintre echipele de tradiție din fotbalul românesc se va bucura, în curând, de un stadion nou.

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Din articol

Poli Timișoara a promovat în Liga 2 și pune la cale mai multe mutări spectaculoase cu care să atace accederea în Superligă încă din primul sezon. Mai mulți jucători importanți au semnat deja cu echipa de pe Bega, care va juca din acest sezon pe arena ”Eroii Timișoarei.

Noul stadion din Banat se va întinde pe o suprafață de 9.000 de mp, ar urma să aibă o capacitate 10.101 locuri și va fi ”casa” celor de la Poli Timișoara până când va fi gata noua arenă Dan Păltinișanu. Acolo, există un proiect grandios, în care se vor investi 140 de milioane de euro pentru un stadion de 32.000 de locuri, al doilea cel mai mare din țară, după Arena Națională.

Când ar putea fi gata noul stadion din Timișoara: ”Realistic și prudent”

În dialog cu Sport.ro, Dinu Bara, directorul general al clubului Poli Timișoara, a dezvăluit că arena de 23 de milioane de euro ar putea fi dată în folosință abia în a doua parte a campionatului, mai exact în primele meciuri din 2027.

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„Săptămâna viitoare voi avea o vizită pe șantier împreună cu colegii de la Primăria Timișoara, care sunt și acționari în cadrul clubului. Eu cred că în termen realist va fi să se înceapă procedura de predare a investiției către Primăria Timișoara începând cu luna septembrie. 

Logica ne spune că, realistic, ar trebui imediat după pauza de iarnă să jucăm pe ”Eroii Timișoarei”. Tot ce se întâmplă înainte de acest termen ar fi un moment de fericire, dar realistic și prudent ar fi să vorbim de începutul anului 2027. Cred că undeva în următoarea lună sau o lună și jumătate, mobilizarea care va fi pe șantier ne va spune o dată cât mai certă”, a spus Dinu Bara, pentru Sport.ro.

Iosif Rotariu: ”Ar fi mai interesați oamenii de afaceri cu noul stadion”

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru site-ul nostru în luna martie, Iosif Rotariu, fostul mare internațional, în prezent șef al departamentului de scouting de la Poli Timișoara, a pus accentul pe importanța unei noi arene în zona Banatului.

„Altfel ar fi emulația oamenilor din Timișoara. Ar fi mai interesați oamenii de afaceri care ar putea să vină lângă echipă. Poli are o tradiție, o istorie. 

Lumea își dorește să vadă o echipă în primul eșalon în Timișoara. Cred cu tărie și cu încredere că acest lucru se va realiza”, a spus Iosif Rotariu, într-un amplu interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.

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