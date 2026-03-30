Laurențiu Reghecampf are o carieră de peste 15 ani, ca antrenor, cu rezultate bune și unele mai puține bune, însă ce i se întâmplă acum, la Al-Hilal Omdurman din Sudan, reprezintă o premieră șocantă. Și foarte neplăcută.

Încă de când a ajuns la această formație, „Reghe“ a devenit ținta unor critici extrem de dure. Totul a culminat cu momentul în care, în cadrul unei campanii online de mare amploare, fanii i-au cerut „decapitarea“.

În acel moment însă, conducerea a făcut „scut“ în fața tehnicianului, iar această politică s-a dovedit a fi inspirată. Pentru că, treptat, românul a îmbuntățit rezultatele și și-a redus criticii la tăcere.

Reghecampf, călcat în picioare din cauza eliminării din Champions League

În campionatul din Rwanda, unde joacă în acest sezon din cauza situației din Sudan, echipa lui Reghecampf e și acum lider, cu prima șansă la titlu. Problema e că Al-Hilal Omdurman și-a ratat principalul obiectiv și anume accederea în semifinalele Champions League. La fel ca în ultimii ani, sudanezii s-au oprit, în sferturi, de această dată, după o dublă teribilă cu marocanii de la Renaissance de Berkane.

După acest rateu, s-a anunțat că Reghecampf va fi pus pe liber, la finalul sezonului. Dacă se va întâmplat așa sau nu, rămâne de văzut. Cert e că, în acest moment, a repornit o campanie masivă împotriva lui „Reghe“. Atât din partea fanilor, cât și din partea jurnaliștilor. În acest context, ziaristul Yaqoub Haj Adam, renumitul editorialist de la Koora Sudan, a publicat un text acid, în care „a măturat“ cu Reghecampf de o manieră nemaiîntâlnită până acum.

„În acest sezon, am început era Reghecampf la echipă. Un antrenor disprețuit la Al-Hilal din Arabia Saudită, la Esperance Tunis și la multe alte cluburi. La multe dintre aceste formații, omul a stat pe bancă două, trei luni, după care a fost dat afară. Apoi, l-am adus noi aici. Ca să-i învețe pe <<orfanii>> de la Al-Hilal Omdurman cum să se radă în cap. Reghecampf a venit aici, ca să-și pună în practică gafele urâte, golind Al-Hilal de frumusețea pentru care era renumită. Cu acest antrenor, Al-Hilal a devenit o echipă lipsită de identitate și de credibilitate“, e un fragment din textul semnat de Yaqoub Haj Adam.

„Dubla cu Renaissance de Berkane a evidențiat incompetența lui Reghecampf“

Mai departe, jurnalistul sudanez a folosit eliminarea din sferturile Champions League pentru a-l distruge pe tehnicianul de 50 de ani.

„Cu Reghecampf, Al-Hilal Omdurman a trecut de diferite etape ale Champions League numai datorită calităților individuale ale jucătorilor și rugăciunilor mamelor lor! Cine crede că Reghecampf și-a lăsat amprenta pe echipă, greșește. Tot ce a realizat Al-Hilal Omdurman, în Champions League, a fost datorită eforturilor jucătorilor, fără nicio legătură cu planurile lui Reghecampf și ideile lui tactice. Nu există dovadă mai bună, în acest sens, decât inabilitatea lui Reghecampf de a rezolva meciurile cu Renaissance de Berkane. Vorbim despre o echipă care n-ar fi trebuit să creeze probleme pentru noi. Faptul că o asemenea formație ne-a eliminat confirmă superficialitatea gândirii tactice lui Reghecampf. El a abordat această dublă cu o mentalitate medievală. S-a bazat exclusiv pe rezultatul din deplasare (n.r. – 1-1), iar în manșa a doua s-a închis în apărare, în căutarea unui 0-0 care să ne ducă în semifinale. Drept urmare, le-a oferit marocanilor ocazia de a ataca în valuri până și-au atins obiectivul și au aruncat Al-Hilal în afara Ligii Campionilor“, a continuat editorialistul de la Koora Sudan.

„Lăsați-l să plece! Nimeni nu-l va regreta“

Jurnalistul arab și-a încheiat textul de opinie cu un îndemn pentru conducerea clubului Al-Hilal Omdurman, solicitând „decapitarea“ lui „Reghe“.

„Al-Hilal Omdurman tocmai a ratat cea mai mare șansă de a avansa în semifinalele Champions League și chiar în finala competiției datorită unui traseu favorabil. Acest rateu a fost cauzat de aroganța lui Reghecampf, un laș, incapabil de a ține pasul cu o echipă modestă, precum Renaissance de Berkane. Așadar, avem vreun motiv pentru a păstra un asemenea antrenor? Desigur, nu. De un miliard de ori, nu. Lăsați-l să plece, fără niciun regret. Nu există niciun motiv să fie păstrat în funcție, după ce le-a făcut fanilor lui Al-Hilal Omdurman“, a concluzionat Yaqoub Haj Adam.

De remarcat că, în momentul de față, contractul lui Reghecampf e valabil până la finalul acestui sezon. Și, având în vedere presiunea publicului, după eliminarea din Champions League, sunt șanse mici ca românul să prindă și următoarea stagiune la Al-Hilal Omdurman.