FOTO ȘI VIDEO Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „One fighters!“

Tehnicianul de 54 de ani s-a întors în Arabia Saudită, pentru a 4-a oară, de această dată, la penultima clasată Al-Okhdood.

Cu Marius Șumudică nu te plictisești niciodată! Iar atunci când prinde câte un contract afară, spectacolul e asigurat de la bun început. Pentru că tehnicianul de 54 de ani are niște gesturi teatrale și un discurs savuros cu care își propune să se facă pe placul localnicilor.

Confirmarea acestei situații am primit-o și acum, când fostul atacant s-a întors în Arabia Saudită, după experiențele sale anterioare aici, la Al-Shabab Riad (în două rânduri) și la Al-Raed. Acum, provocarea va fi cea mai mare pentru Șumi, în Regat. Pentru că a acceptat să antreneze Al-Okhdood, aflată pe penultimul loc, fără victorie de pe 31 octombrie!

Și, încă de la început, tehnicianul român va avea o misiune infernală! Pentru că meciul său de debut, pe 10 ianuarie, va fi cel cu Al-Ahli Jeddah, o forță în Saudi Pro League, pe locul 4, în acest moment. 

Vestea bună pentru Șumudică e că, după această partidă, în care va avea șanse minime, Al-Okhdood va juca o serie de trei meciuri mai ușoare, cu Al-Kholood (13 ianuarie), Al-Khaleej (16 ianuarie) și cu Al-Riyadh (21 ianuarie).

Marius Șumudică, primele imagini la Al-Okhdood

Șumudică, interviu de colecție în engleză: „You have one fighters!“

Noul principal de la Al-Okhdood a ajuns deja în Regat. Ieri, a avut conferința de prezentare, după care a condus primul antrenament. Până să vorbească în fața jurnaliștilor însă, la aeroport, Șumudică a acordat un interviu în engleză pentru canalele de Social Media ale clubului. 

Vă salut! Am urmărit echipa. Am vrut să vin aici și voi face tot ce pot pentru a salva echipa (n.r. – de la retrogradare) și să o mențin în prima ligă, pentru că acest club, acest oraș, merită să joace, în continuare, în Superliga (n.r. – campionatul saudit se numește, de fapt, Saudi Pro League. Superliga e campionatul românesc). Voi face tot ce pot, alături de stafful meu. Voi lupta! Și nu trebuie să uitați: pe bancă aveți un luptători (n.r – în loc de luptător)“, a spus Șumudică.

Întrebat la conferință despre situația dificilă a echipei, tehnicianul român a spus ce trebuie să facă jucătorii săi, după schimbarea produsă pe banca tehnică.

Trebuie să uităm cu toții de rezultatele anterioare și să ne gândim doar la viitor. Vom începe să facem asta, odată cu meciul cu Al-Ahli. E ca și cum campionatul va începe încă o dată pentru noi, de la zero“, a transmis noul principal.

De amintit că, în ultimele două sezoane, Al-Okhdood s-a salvat, în extremis, de la retrogradare. De fiecare dată, a prins locul 15 din 18, primul de deasupra liniei.

O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră
Șumudică a spus ce transferuri vrea să facă la Al Okhdood și a dezvăluit cum a fost convins să semneze
Tavi Popescu, alături de Șumudică? Ce a spus antrenorul la prima conferință de la Al Okhdood
Șumudică, culisele ieșirii din șomaj: cum i-a convins pe arabi să-l numească la o echipă &bdquo;muribundă&ldquo;
Lionel Messi și-a decis viitorul! Visul său după retragere este identic cu ce a făcut Gheorghe Hagi: &bdquo;Mi-ar plăcea&rdquo;
Jessica Pegula, numărul 6 WTA, a c&acirc;știgat duelul SUA - Rusia de la Brisbane!
Juan Bauza schimbă echipa: Nu intră &icirc;n planurile clubului pentru 2026
Premier League | Manchester City - Brighton (21:30, VOYO). Echipe probabile + de ce e City mare favorită la victorie. Analiza și pariul lui Dan Chilom
Miza meciului Sorana C&icirc;rstea - Aryna Sabalenka, din optimile turneului de la Brisbane. C&acirc;nd se joacă
Cesc Fabregas, categoric: Chivu să vorbească! Ajunge, mie nu &icirc;mi place

A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: 20.000 de euro pe lună

Fără dubii! Italienii au spus cum trebuie primit Chivu la Parma, după ce a lăsat echipa pentru a prelua Inter

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Ion Țiriac pierde șefia &icirc;n topul miliardarilor! Cine sunt rom&acirc;nii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl

Olandezii au dat verdictul &icirc;n privința lui Dennis Man: &bdquo;Trebuie să convingă mai des&rdquo;

Juan Bauza schimbă echipa: Nu intră &icirc;n planurile clubului pentru 2026
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
Fără dubii! Italienii au spus cum trebuie primit Chivu la Parma, după ce a lăsat echipa pentru a prelua Inter
Cesc Fabregas, categoric: Chivu să vorbească! Ajunge, mie nu &icirc;mi place
Olandezii au dat verdictul &icirc;n privința lui Dennis Man: &bdquo;Trebuie să convingă mai des&rdquo;
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Val uriaș de entuziasm &icirc;n Giulești după venirea lui Șumudică. Baza de pregătire, luată cu asalt de fani
Alt star din fotbal face pasul &icirc;n Arabia Saudită. Transferul se negociază &icirc;n aceste zile
E gata! Florin Niță și-a găsit echipă
Tavi Popescu, alături de Șumudică? Ce a spus antrenorul la prima conferință de la Al Okhdood
Șumudică, culisele ieșirii din șomaj: cum i-a convins pe arabi să-l numească la o echipă &bdquo;muribundă&ldquo;
O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

Motivul pentru care Donald Trump vrea at&acirc;t de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: &rdquo;Resurse minerale și energetice&rdquo;

O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

