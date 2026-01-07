Cu Marius Șumudică nu te plictisești niciodată! Iar atunci când prinde câte un contract afară, spectacolul e asigurat de la bun început. Pentru că tehnicianul de 54 de ani are niște gesturi teatrale și un discurs savuros cu care își propune să se facă pe placul localnicilor.
Confirmarea acestei situații am primit-o și acum, când fostul atacant s-a întors în Arabia Saudită, după experiențele sale anterioare aici, la Al-Shabab Riad (în două rânduri) și la Al-Raed. Acum, provocarea va fi cea mai mare pentru Șumi, în Regat. Pentru că a acceptat să antreneze Al-Okhdood, aflată pe penultimul loc, fără victorie de pe 31 octombrie!
Și, încă de la început, tehnicianul român va avea o misiune infernală! Pentru că meciul său de debut, pe 10 ianuarie, va fi cel cu Al-Ahli Jeddah, o forță în Saudi Pro League, pe locul 4, în acest moment.
Vestea bună pentru Șumudică e că, după această partidă, în care va avea șanse minime, Al-Okhdood va juca o serie de trei meciuri mai ușoare, cu Al-Kholood (13 ianuarie), Al-Khaleej (16 ianuarie) și cu Al-Riyadh (21 ianuarie).
Șumudică, interviu de colecție în engleză: „You have one fighters!“
Noul principal de la Al-Okhdood a ajuns deja în Regat. Ieri, a avut conferința de prezentare, după care a condus primul antrenament. Până să vorbească în fața jurnaliștilor însă, la aeroport, Șumudică a acordat un interviu în engleză pentru canalele de Social Media ale clubului.
„Vă salut! Am urmărit echipa. Am vrut să vin aici și voi face tot ce pot pentru a salva echipa (n.r. – de la retrogradare) și să o mențin în prima ligă, pentru că acest club, acest oraș, merită să joace, în continuare, în Superliga (n.r. – campionatul saudit se numește, de fapt, Saudi Pro League. Superliga e campionatul românesc). Voi face tot ce pot, alături de stafful meu. Voi lupta! Și nu trebuie să uitați: pe bancă aveți un luptători (n.r – în loc de luptător)“, a spus Șumudică.
Întrebat la conferință despre situația dificilă a echipei, tehnicianul român a spus ce trebuie să facă jucătorii săi, după schimbarea produsă pe banca tehnică.
„Trebuie să uităm cu toții de rezultatele anterioare și să ne gândim doar la viitor. Vom începe să facem asta, odată cu meciul cu Al-Ahli. E ca și cum campionatul va începe încă o dată pentru noi, de la zero“, a transmis noul principal.
De amintit că, în ultimele două sezoane, Al-Okhdood s-a salvat, în extremis, de la retrogradare. De fiecare dată, a prins locul 15 din 18, primul de deasupra liniei.