Cu Marius Șumudică nu te plictisești niciodată! Iar atunci când prinde câte un contract afară, spectacolul e asigurat de la bun început. Pentru că tehnicianul de 54 de ani are niște gesturi teatrale și un discurs savuros cu care își propune să se facă pe placul localnicilor.

Confirmarea acestei situații am primit-o și acum, când fostul atacant s-a întors în Arabia Saudită, după experiențele sale anterioare aici, la Al-Shabab Riad (în două rânduri) și la Al-Raed. Acum, provocarea va fi cea mai mare pentru Șumi, în Regat. Pentru că a acceptat să antreneze Al-Okhdood, aflată pe penultimul loc, fără victorie de pe 31 octombrie!

Și, încă de la început, tehnicianul român va avea o misiune infernală! Pentru că meciul său de debut, pe 10 ianuarie, va fi cel cu Al-Ahli Jeddah, o forță în Saudi Pro League, pe locul 4, în acest moment.

Vestea bună pentru Șumudică e că, după această partidă, în care va avea șanse minime, Al-Okhdood va juca o serie de trei meciuri mai ușoare, cu Al-Kholood (13 ianuarie), Al-Khaleej (16 ianuarie) și cu Al-Riyadh (21 ianuarie).

