Imediat după finalul partidei, în care Al-Hilal Omdurman s-a impus la limită, scor 1-0, fanii au lansat o campanie online prin care au cerut concedierea imediată a antrenorului român. În acest sens, circulă pe rețelele de socializare din Sudan poza de mai jos, care vorbește de la sine.

Prestația echipei a fost atât de slabă, în fața unei formații „liliputane“, încât a amplificat valul de critici care există la adresa lui Reghecampf, în acest moment.

Practic, în mai puțin de două luni, românul a ajuns să-și facă numai dușmani. Atât în lot, cât și printre suporterii vocali ai echipei. Victoria chinuită de ieri, cu Jamus din Sudanul de Sud, în turul I preliminar al Ligii Campionilor, n-a îmbunătățit cu nimic situația lui „Reghe“. Din contră!

Laurențiu Reghecampf (50 de ani) antrenează deja de mulți ani, însă rar s-a întâmplat să ajungă o figură atât de contestată la o echipă, cum se întâmplă acum la Al-Hilal Omdurman din Sudan.

Reghecampf, călcat în picioare de suporteri și de jurnaliști

Furia fanilor, după Al-Hilal Omdurman – Jamus, scor 1-0, a fost însoțită de reacțiile acide ale presei din Sudan.

În rândurile de mai jos, Sport.ro oferă cronica meciului, semnată de jurnalistul Moawia Abu Al-Rish. Cele scrise de ziaristul arab nu mai au nevoie de alte comentarii.

„Al-Hilal a trecut printr-o seară amară, plină de anxietate și nervi, care nu va fi ștearsă prea ușor din memoria fanilor. Iar asta în fața unei echipe din Sudanul de Sud. Albaștrii (n.r. – echipa lui Reghecampf) au scăpat, aproape miraculos, de o eliminare rușinoasă, care ar fi pus capăt ambițiilor lor continentale, încă din primul tur preliminar. Victoria cu Jamus, una chinuită, a venit grație golului înscris, în primele minute ale meciului retur, găzduit de Zanzibar“, și-a început cronica jurnalistul arab.

„Povestea meciului pentru Al-Hilal Omdurman? O prestație ștearsă, ultradefensivă, în fața unei echipe modeste. Încă din primele minute, tabloul a fost unul dezolant, frustrant pentru suporterii lui Al-Hilal. Antrenorul român, Reghecampf, a mizat pe o tactică ultradefensivă, deși avea o adversară slabă în față, cu trei mijlocași defensivi și cu un singur play-maker! Această abordare tactică, lipsită de curaj și de spirit ofensiv, a făcut ca Al-Hilal să piardă meciul de sub control foarte devreme. Drept urmare, a lipsit orice urmă de organizare și de creativitate din joc. Chiar dacă Al-Hilal a marcat repede, ce a urmat a fost de-a dreptul șocant, înfiorător! Jamus, prezentă în preliminariile Champions League în premieră, o echipă incomparabilă cu Al-Hilal Omdurman, a avut mai multe ocazii periculoase de a egala. Și ar fi înscris, dacă n-ar fi fost intervențiile eroice ale portarului aflat între buturile celor de la Al-Hilal“, a continuat textul semnat de Moawia Abu Al-Rish.

Jocul lui Al-Hilal, distrus

Cronica meciului a continuat cu o analiză teribilă a jocului, de când Al-Hilal Omdurman a ajuns pe mâna lui „Reghe“.

„Ce s-a văzut pe teren a fost cu adevărat deranjant, mai ales pentru fanii lui Al-Hilal, obișnuiți cu victoriile la scor și cu prestațiile bune ale favoriților. În schimb, în returul cu Jamus, ei au suferit enorm, de-a lungul celor 90 de minute, <<tremurând>> până în ultimele secunde ale meciului. Lumea a răsuflat ușurată, abia după ce arbitrul a fluierat finalul meciului. Niciodată n-am mai văzut, în istoria recentă a lui Al-Hilal, o prestație atât de dezorganizată, lipsită de strălucire. Ceea ce e și mai grav e că antrenorul român, în ciuda faptului că a avut deja șapte meciuri oficiale la dispoziție, încă n-a reușit să-și pună amprenta pe jocul echipei în vreun fel. Nu se vede nicio filosofie de joc, nicio tactică, iar agresivitatea și spiritul de luptă, altă dată niște caracteristici ale celor de la Al-Hilal, lipsesc cu desăvărșire. Echipa e răsfirată, fără o structură tactică și la ani-lumină distanță de nivelul pe care îl avea, în sezonul trecut“, a explicat jurnalistul arab.

Explicația campaniei prin care fanii cer schimbarea antrenorului

Apoi, Moawia Abu Al-Rish s-a referit la campania online prin care se cere demiterea imediată a lui Reghecampf.

„Pentru prima dată în ultimii ani, fanii echipei au ajuns să <<tremure>>, nu pentru că adversarii sunt mult prea puternici, ci pentru că prestațiile echipei sunt mult prea slabe și nu există nicio viziune din partea staffului tehnic. În aceste condiții, nu e nicio surpriză că fanii au lansat un atac virulent, în mediul online, asupra antrenorului Reghecampf, în ciuda calificării. Rezultatul în sine n-a fost satisfăcător pentru suporteri, care ar fi vrut să vadă o prestație pe măsura statutului unui mare club african. De aceea, suporterii au lansat o campanie adresată conducerii prin care cer demiterea imediată a actualului staff tehnic și aducerea unui antrenor pe măsura clubului Al-Hilal. Un antrenor experimentat, cu o viziune clară, capabil să readucă Al-Hilal pe drumul cel bun“, a scris jurnalistul din Sudan.

În închiererea textului său, Moawia Abu Al-Rish a lansat un avertisment în privința viitorului, dacă Reghecampf va fi lăsat în funcție.

„Adevărul dureros pe care toată lumea trebuie să-l accepte e că acest antrenor român, cu mentalitatea lui ultradefensivă, incapabil de a construi o echipă competitivă, nu va fi în stare să ducă Al-Hilal departe în Liga Campionilor. Al-Hilal Omdurman, cu istoria și tradiția ei, merită ceva mai bun. Acest club are nevoie de un antrenor care să readucă încrederea printre jucători, care să aibă o gândire ofensivă și să obțină maximum de la jucătorii săi. Timpul nu stă pe loc și amânarea deciziei schimbării lui Reghecampf din funcție va lovi Al-Hilal, în viitorul foarte apropiat. Victoria chinuită cu Jamus a fost doar un semnal de alarmă, un indicator clar că echipa trece printr-o criză profundă. Al-Hilal are nevoie de o adevărată revoluție tactică, înainte să fie mult prea târziu! În caz contrar, o eliminare prematură din Champions League e scenariul cel mai probabil“, a scris ziaristul sudanez.

