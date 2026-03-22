Laurențiu Reghecampf a trăit multe în fotbal, inclusiv o finală pierdută de Champions League în Asia, în 2014, dar ce i s-a întâmplat, în această seară, depășește orice imaginație!

Sport.ro a anunțat aici cum Al-Hilal Omdurman (Sudan), formație pregătită de „Reghe“ din august 2025, a fost eliminată din sferturile Champions League, în mod dramatic. Între timp, au apărut și imaginile returului cu Renaissance de Berkane (Maroc). Iar ele redau agonia echipei lui Reghecampf.

Al-Hilal Omdurman a marcat, a celebrat, dar s-a trezit cu un penalty pentru adversari

După 1-1 în prima manșă, în Maroc, povestea returului de la Kigali (Rwanda), unde Al-Hilal Omdurman își joacă meciurile de acasă, nu putea fi scrisă atât de dramatic, nici de cel mai talentat regizor din Hollywood!

În minutul 55, elevii lui Reghecampf au punctat prin Coulibaly. Stadionul a „erupt“, iar sudanezii au celebrat cu mult entuziasm. Degeaba însă! Centralul a fost chemat pe marginea terenului și, după ce a revăzut întreaga fază, a dictat penalty pentru Renaissance de Berkane! Pentru că golul lui Coulibaly a fost precedat de un fault grosolan, în careul celor de la Al-Hilal Omdurman. Dar, pentru ca drama să atingă cote incredibile, penalty-ul a fost ratat de Chouiar, după cum se poate vedea aici.