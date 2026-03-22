VIDEO Imagini teribile cu drama lui Reghecampf în Champions League: ce i s-a întâmplat, devastator!

Tehnicianul român a trăit un veritabil coșmar fotbalistic, în returul sferturilor, în meciul cu marocanii de la Renaissance de Berkane.

Laurențiu Reghecampf a trăit multe în fotbal, inclusiv o finală pierdută de Champions League în Asia, în 2014, dar ce i s-a întâmplat, în această seară, depășește orice imaginație!

Sport.ro a anunțat aici cum Al-Hilal Omdurman (Sudan), formație pregătită de „Reghe“ din august 2025, a fost eliminată din sferturile Champions League, în mod dramatic. Între timp, au apărut și imaginile returului cu Renaissance de Berkane (Maroc). Iar ele redau agonia echipei lui Reghecampf.

Al-Hilal Omdurman a marcat, a celebrat, dar s-a trezit cu un penalty pentru adversari

După 1-1 în prima manșă, în Maroc, povestea returului de la Kigali (Rwanda), unde Al-Hilal Omdurman își joacă meciurile de acasă, nu putea fi scrisă atât de dramatic, nici de cel mai talentat regizor din Hollywood!

În minutul 55, elevii lui Reghecampf au punctat prin Coulibaly. Stadionul a „erupt“, iar sudanezii au celebrat cu mult entuziasm. Degeaba însă! Centralul a fost chemat pe marginea terenului și, după ce a revăzut întreaga fază, a dictat penalty pentru Renaissance de Berkane! Pentru că golul lui Coulibaly a fost precedat de un fault grosolan, în careul celor de la Al-Hilal Omdurman. Dar, pentru ca drama să atingă cote incredibile, penalty-ul a fost ratat de Chouiar, după cum se poate vedea aici.

Cu scorul rămas 0-0, finalul returului avea să aducă încă o lovitură pentru echipa lui „Reghe“. Pentru că același Chouiar și-a luat revanșa pentru penalty-ul ratat și a înscris, în minutul 90+3! S-a terminat 1-0 pentru marocani, care au mers în semifinalele Champions League, spre disperarea sudanezilor.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei
ARTICOLE PE SUBIECT
Reghecampf, ca-n vremurile bune de la FCSB: imagini spectaculoase din Rwanda
Reghecampf, exploziv: „Pedeapsă! Asta se întâmplă când faci așa ceva“
Reghecampf rupe tăcerea despre banii din Maroc. Ce s-a întâmplat înaintea meciului de azi
ULTIMELE STIRI
Adrian Șut, uluit: gol de cascadorii râsului, înscris sub ochii fostului mijlocaș de la FCSB
Bătaie în vestiar! Fostul secund al lui Răzvan Lucescu l-a atacat pe președinte
Zi cu derby-uri incendiare în Ligue 1! Olympique Lyon - Monaco 1-2, Olympique Marseille - Lille 1-2, pe VOYO. Ultimul meci, de la 21:45
VOYO | România pierde meciul cu Turcia la șase goluri și ratează șansa de a se califica la Campionatul Mondial
Veste proastă pentru națională! Celta Vigo a făcut anunțul despre Ionuț Radu
Turcii au văzut cum arată lotul României pentru baraj și au reacționat în două cuvinte

Dinamo a anunțat decizia în cazul "marii supărări" Adrian Mazilu

Emil Boc a văzut cum a gafat Căbuz și i-a transmis portarului un mesaj după FC Argeș - ”U” Cluj: ”Sincer îți spun”

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai sexy femeie"

MM Stoica a făcut anunțul! Încă o revenire la FCSB

Veste proastă pentru națională! Celta Vigo a făcut anunțul despre Ionuț Radu
Adrian Șut, uluit: gol de cascadorii râsului, înscris sub ochii fostului mijlocaș de la FCSB
Bătaie în vestiar! Fostul secund al lui Răzvan Lucescu l-a atacat pe președinte
Manchester City a câștigat Cupa Ligii! Gură de oxigen pentru Guardiola după victoria cu Arsenal
Imagini îngrijorătoare pentru România înainte de baraj! Ionuț Radu, ajutat să părăsească terenul
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Răbdarea arabilor cu „arogantul“ Reghecampf s-a terminat: anunțul presei din Sudan
„Reghe“ îngrozește în Sudan: „Ce face românul ăsta aici?!“. Dezvăluirile arabilor, bulversante
Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „One fighters!“
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
Conducerea PSD, în ședință după adoptarea bugetului. PNL și USR anunță discuții în paralel legate de funcționarea coaliției

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei

Primul concert al BTS din ultimii ani a stabilit recordul de cel mai mare concert public organizat vreodată în Coreea de Sud

