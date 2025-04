Laurențiu Reghecampf a rupt tăcerea, în premieră, după ce a fost victima unei nedreptăți fotbalistice, în Tunisia.

Sport.ro a oferit, ieri, prima parte a declarațiilor făcute de antrenorul român, în dialog cu jurnalistul arab, Omar Al-Banoubi, despre culisele concedierii sale de la Esperance Tunis. Astăzi, partea a doua a dialogului, continuă seria dezvăluirilor făcute de „Reghe“.

Aici, românul s-a arătat deranjat că i s-a furat șansa de a sta pe banca celor de la Esperance Tunis, în dubla cu Mamelodi Sundowns (Africa de Sud) din sferturile Ligii Campionilor Africii, după ce a calificat echipa pentru această fază, câștigând locul 1 în grupe. Reghecampf a fost demis, fix înaintea partidelor cu Mamelodi Sundowns. Iar Esperance a ratat calificarea, cu tunisianul Maher Kanzari (52 de ani) pe bancă, după 0-1 în deplasare și 0-0 acasă.

„Meciurile cu Mamelodi Sundowns ar fi trebuit să fie meciurile mele, de fapt. Cu ajutorul staffului meu, am analizat foarte bine echipa sud-africană. Aveam o strategie clară pentru ambele meciuri cu ea. Mi s-a furat însă șansa de a sta pe bancă la această dublă, care apoi, dacă ne calificam, ar fi fost urmată de confruntările cu Al-Ahly din Egipt. Cu tot respectul pentru cei de la Mamelodi Sundowns, părerea mea e că Esperance Tunis și Al-Ahly (n.r. – adversara sud-africanilor din semifinale) sunt echipe mai bune“, a spus Reghecampf, trimițând o „săgeată“ către antrenorul care l-a înlocuit, la Esperance, și care a „reușit“ să piardă dubla cu Mamelodi Sundowns.

Reghecampf, pe lista cluburilor egiptene

În continuarea dialogului, antrenorul român a fost întrebat despre ofertele pe care le-ar fi avut, la un moment dat. Potrivit zvonurilor, două formații din prima ligă egipteană, Zamalek și Al-Ahly l-ar fi vrut, în trecut, pe „Reghe“. De notat că sport.ro a scris că Zamalek a avut pe listă și numele unui alt tehnician din România.

„Nu-mi place să comentez ce nu s-a întâmplat. Se întâmplă lucruri noi în fotbal în fiecare zi. În mod cert, sunt deschis unei oportunități de a lucra în Egipt. Mereu îmi doresc să lucrez pentru cluburile care îmi oferă șansa de a câștiga trofee. Mereu sunt <<înfometat>>, îmi doresc victorii. Iar când vorbim despre Egipt, vorbim despre o țară cu un fotbal competitiv care mă entuziasmează“, a continuat Reghecampf.

Reghecampf, întrebat despre Mircea Rădulescu

Cum dialogul s-a purtat cu un jurnalist egiptean, Omar Al-Banoubi, fostul antrenor al FCSB-ului a fost întrebat și despre Mircea Rădulescu (83 de ani), cel care a fost selecținerul Egiptului, între 1993 și 1994.

„Firește că îl știu pe Mircea Rădulescu și îmi amintesc că a fost selecționerul Egiptului pentru o scurtă perioadă. Mircea Rădulescu a fost omul sub comanda căruia am absolvit cursurile școlii de antrenori. Am obținut licența PRO, avându-l pe dânsul profesor“, a comentat Reghecampf.