L-a DISTRUS pe Ibrahimovic! El este cel mai bun jucator al sezonului din MLS! A doborat doua recorduri uriase si a scris istorie

Carlos Vela a castigat titlul de cel mai bun jucator din MLS.

Carlos Vela a avut un sezon fenomenal in Major League Soccer si a reusit sa castige titlul de cel mai bun jucator. Mexicanul de 30 de ani este jucatorul lui Los Angeles FC si a reusit in acest sezon sa inscrie de 34 de ori si sa ofere 15 pase decisive. Cu aceste reusite, Vela a batut recordul de goluri marcate intr-un sezon de MLS si recordul de goluri + pase decisive intr-un sezon. Los Angeles FC a fost eliminata in semifinalele play-off-ul din MLS de Seattle Sounders, care a invins-o cu 3-1.

Carlos Vela l-a depasit pe Zlatan Ibrahimovic in clasamentul golgheterilor din MLS, suedezul reusind in acest sezon sa inscrie de 30 de ori si sa ofere 7 pase decisive.

Vela s-a afirmat in fotbalul mare in Premier League, la Arsenal. De-a lungul carierei, mexicanul a mai jucat la Chivas, Celta Vigo, Salamanca, Osasuna, West Brom, Real Sociedad si Los Angeles FC.

Cele mai multe reusite le-a obtinut in MLS, unde a castigat titlul de golgheter in sezonul 2018/2019 si 2019/2020 si titlul de MVP in sezonul 2019/2020.

Pentru echipa nationala a Mexicului, Vela a strans 72 de aparitii in care a reusit sa marcheze 19 goluri. Jucatorul a castigat alaturi de echipa nationala Gold Cup in 2009 si 2015. Alaturi de echipa U17 a Mexicului, Vela a reusit sa castige in 2005 Cupa Mondiala U17.

Atacantul este evaluat in prezent la 12.5 milioane de euro.

VEZI CELE MAI FRUMOASE CINCI GOLURI

2019 MLS MVP @11carlosV had himself a season ???? Here are his top-five goals from the 2019 regular season! pic.twitter.com/kgCIAYgDrD — ESPN FC (@ESPNFC) November 4, 2019

Single-season goals record (34) ✅

Single-season goals+assists record (49) ✅ Carlos Vela's historic season earns him the Landon Donovan MVP award! pic.twitter.com/eSuQwqC9dK — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 4, 2019