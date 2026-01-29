Cu șapte etape rămase din sezonul regulat, campioana en-titre ocupă locul 11 în clasament, cu 31 de puncte, la cinci lungimi în urma Oțelului, ocupanta locului șase, ultima poziție de play-off, și la 16 puncte de liderul Universitatea Craiova.

Mihai Stoica: ”Gigi ar plăti oricât pentru un jucător care ar prezenta garanții că poate să joace titular!”

Gigi Becali vrea să se asigure că echipa sa va prinde play-off-ul și va rămâne în cursa la titlu, motiv pentru care a luat o decizie radicală. Patronul a hotărât ca în ultimele meciuri rămase din sezonul regulat, Ștefan Târnovanu să treacă pe banca de rezerve, iar locul din poartă să fie ocupat de portarul de 18 ani, Matei Popa. Astfel, FCSB să poată juca doar cu jucători de câmp seniori.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit că Gigi Becali este în continuare convins că FCSB va câștiga titlul pentru a treia oară consecutiv și este dispus să plătească orice sumă pentru un fotbalist care să prezinte garanții că poate fi titular indiscutabil la echipa sa.

”Dacă acum am găsi un jucător care ar prezenta garanții că ar putea să joace titular la momentul ăsta, ar plăti oricât, pentru că Gigi nu a renunțat niciodată, nici măcar la... nu speranța, el și acum e convins că vom lua campionatul, nu că vom intra în play-off.

Uite la ce distanță suntem de primul loc și unde am fost după trei etape de play-off, adică nu are de ce să.... Noi suntem la ora actuală la 7 puncte jumate de primul loc, jucând cu Craiova. Noi am fost la 8 puncte de CFR după trei etape de play-off”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

