Zlatan Ibrahimovic nu-si mai incape in piele! Declaratia SOC facuta de starul din MLS dupa un hatt-trick de exceptie: "Si asta, fara gluma"

Zlatan Ibrahimovic a reusit o tripla in meciul LA Galaxy - Sporting Kansas 7-2.

Atacantul de 37 de ani a facut din nou show in meciul de aseara si a marcat un hatt-trick de senzatie. A fost a treia tripla inscrisa de suedez pentru LA Galaxy si a 20-a din cariera. Ibrahimovic a marcat de 25 de ori in acest sezon pentru LA Galaxy si a ajuns la un total de 45 de goluri pentru americani.

Ibrahimovic nu s-a putut abtine si la finalul meciului s-a desemnat "cel mai bun jucator care a jucat in MLS"

"Cred ca sunt cel mai bun jucator care a jucat in MLS. Si asta, fara gluma", a spus suedezul la finalul partidei.

"Este usor sa marchezi, trebuie doar sa fii ca Zlatan", a mai adaugat Ibrahimovic.

"Scoring goals is easy. You just have to be like Zlatan." - @Ibra_official ????#LAvSKC | @RippleFoods pic.twitter.com/4QyyQQ8Xkt