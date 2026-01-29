La momentul redactării acestui articol, Fenerbahce ocupă locul 2 în clasamentul Euroligii, cu 16 victorii și 7 înfrângeri după 23 de partide, la egalitate de bilanț cu liderul Hapoel Tel Aviv, departajarea fiind făcută de totalul de puncte, favorabil israelienilor.



Situația este clară. Dacă Hapoel va pierde duelul cu Bayern, programat la ora 21:05, partidă ce se vede, de asemenea, pe VOYO, iar Fenerbahce se va impune în fața lui Anadolu Efes, trupa din Istanbul poate urca pe prima poziție a clasamentului.



Fenerbahce – Anadolu Efes, în direct pe VOYO de la 19:45



Meciul se joacă în „Ulker Sports Hall”, arenă cu o capacitate de 13.800 de locuri, unde Fenerbahce traversează o perioadă excelentă.



Echipa vine după victorii importante în Euroligă, inclusiv cu Baskonia, Virtus Bologna și Valencia.



De cealaltă parte, Anadolu Efes traversează un sezon dificil și se află pe locul 19, cu doar 6 victorii în 24 de meciuri.



Fenerbahce a dominat clar duelurile directe recente, câștigând patru dintre ultimele cinci confruntări din Euroligă, inclusiv meciul tur, disputat în octombrie, scor 79-69.

