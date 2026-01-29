European Aquatics a anunţat, joi, că românul Constantin Popovici a fost desemnat cel mai bun sportiv din 2025 la sărituri în apă de la mare înălţime din Europa.

Constantin Popovici, premiat de European Aquatics

“Constantin Popovici din România a fost desemnat câştigătorul titlului de cel mai bun sportiv european al anului 2025 la sărituri în apă de la mare înălţime, în urma unui vot public care a recunoscut excelenţa sa susţinută pe parcursul unuia dintre cele mai exigente şi competitive sezoane din istoria recentă”, menţionează European Aquatics pe site-ul oficial.

Popovici a câştigat cu 35,06% din totalul voturilor, impunându-se într-o competiţie strânsă care a evidenţiat dominaţia continuă a continentului la cel mai înalt nivel al acestui sport.



La 27 iulie 2025, la Campionatele Mondiale de Nataţie de la Singapore, sportivul român, pregătit de antrenorul Adrian Gavriliu, a cucerit medalia de bronz în întrecerea de sărituri în apă de la mare înălţime (27 m). Performanţa sa de atunci: 408.70 puncte.

El şi-a consolidat performanţa la etapa Cupei Mondiale de sărituri în apă de la Porto Flavia, oferind o altă demonstraţie de siguranţă şi ocupând locul al doilea, iar sportivul în vârstă de 37 de ani a arătat că mai are multe de oferit în acest sport.

Constant și la Red Bull Cliff Diving World Series



Pe parcursul Red Bull Cliff Diving World Series, Popovici a fost un factor constant în fruntea clasamentului. Rămânând în cursa pentru titlu până în runda finală, el a terminat în cele din urmă pe locul al doilea în clasamentul general, o reflectare atât a consecvenţei sale, cât şi a capacităţii sale de a face faţă cerinţelor tehnice din ce în ce mai mari ale locurilor emblematice ale circuitului, ceea ce îl face, fără îndoială, cel mai constant performer din cele trei competiţii majore din 2025.

Spaniolul Carlos Gimeno s-a clasat pe locul al doilea în voturi, cu 20,11%, după un an de succes, în care a câştigat argintul la Campionatele Mondiale, a urcat pe podium la Cupa Mondială şi s-a clasat pe locul al treilea în clasamentul general al seriei Red Bull, cu victorii memorabile în etapele din Filipine şi Italia.

Performanţele sale la Campionatele Mondiale l-au plasat la doar câteva puncte distanţă de titlul mondial într-un an care l-a definit ca unul dintre favoriţii pentru 2026.

Locul al treilea a revenit italianului Andrea Barnaba, care a obţinut 19,72% din voturi după un sezon marcat de un loc şase la Singapore şi o serie de performanţe puternice în evenimentele Red Bull, care au semnalat prezenţa sa crescândă la nivel de elită. Cu statutul disciplinei crescând de la an la an, nu există nicio îndoială că el va continua să-şi lase amprenta în acest domeniu în anii următori.

Veteranul francez al săriturilor de la înălţime Gary Hunt a terminat pe locul patru, cu 14,71%. Deşi s-a clasat pe locul şase la Campionatele Mondiale, sezonul lui Hunt a fost definit de capacitatea sa de a performa în condiţii variate, o calitate care i-a adus în cele din urmă titlul general al Red Bull Cliff Diving World Series, graţie unei serii de rezultate constante într-un an în care ceilalţi au avut dificultăţi în a-şi menţine performanţele.

Pe lista scurtă s-a mai aflat un român, Cătălin Preda, cu 10,33%. Locul cinci ocupat de Preda la Campionatele Mondiale şi alte rezultate solide obţinute în Cupa Mondială şi în competiţiile Red Bull au demonstrat în continuare puterea României în săriturile în apă de la înălţime la masculin, adaugă European Aquatics.

