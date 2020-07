Un club s-a retras din campionat dupa ce 10 jucatori au fost infectati cu noul coronavirus! Ce se intampla cu celelalte echipe din competitie

O echipa de fotbal s-a retras din campionat din cauza noului coronavirus.

FC Dallas nu va evolua in MLS dupa ce 10 jucatori si un membru din staff au fost depistati pozitiv cu Covid-19. Rezultatele testelor au fost primite dupa ce echipa a facut deplasarea in Florida pentru turneul numit "MLS Is Back", care ar trebui sa inceapa pe 8 iulie.

Pe langa Dallas, si Nashville SC a fost afectata de noul coronavirus. Acestia au avut 5 cazuri au avut in cadrul clubului, insa nu s-au retras din competitie.

De teama noului virus si a numarului in crestere de cazuri, jucatorul echipei Los Angeles FC, Carlos Vela, nu va participa la acest turneu.

Campionatul nord-american de fotbal a fost oprit in martie din cauza pandemiei. Acum, reluarea competitiei se va face in cadrul Disney World, unde fiecare dintre cele 26 de echipe este izolata in cate o bula de protectie.