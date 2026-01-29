Meciul Lyon – PAOK Salonic (diseară, ora 22:00) din ultima etapă a Ligii Europa a trecut în plan secund, după ce s-a întâmplat cu fanii grecilor, aflați în drum spre Franța pentru această partidă.

Din păcate, o nenorocire uriașă s-a petrecut pe teritoriul României cu microbuzul care a intrat într-un TIR. Acest cumplit accident a provocat până acum șapte decese. Toți cei care și-au pierdut viețile au fost fani ai lui PAOK.

Imediat după această tragedie s-au făcut fel și fel de speculații, în privința cauzei accidentului. Acum, Bertha Serena Constantinescu, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, a dezvăluit că primele teste efectuate au arătat că șoferul microbuzului era băut și drogat!

„Dosarul este instrumentat de către organele de cerectare penală din cadrul Poliţiei Municipiului Lugoj, Biroul Rutier, sub supravegherea Procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj. În cauză se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârştirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă. În cauză a fost întocmit un buletin de analiză toxicologică de către IML Timişoara, pentru a se determina prezenţa substanţelor psihoactive în sânge, în ceea ce priveşte pe conducătorul autovehiculului. Rezultatul acestuia a confirmat prezenţa în sânge a două substenţe psihoactive, respectiv cannabis şi cocaină. De asemenea, a fost confirmată şi prezenţa alcoolului“, a spus Bertha Serena Constantinescu.

Cum s-a întâmplat nenorocirea?

Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire

Vehiculul venea din Grecia şi se îndrepta spre Franţa, acolo unde urma să aibă loc meciul dintre echipele Olympique Lyon şi PAOK Salonic din Liga Europa.

În apropiere de Lugoj, microbuzul a intrat într-o depăşire, apoi a izbit un TIR.

