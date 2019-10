Mitrita, eliminat DRAMATIC in play-off-ul MLS! Romanul a fost inexistent si a primit cea mai mica nota

Mitrita a avut o evolutie stearsa pentru New York City FC, iar echipa sa a ratat sansa de a juca finala Conferintei de Est.

Mitrita a fost titular in meciul cu FC Toronto, insa a fost considerat cel mai slab jucator al partidei si a primit nota 5,6.



New York City FC a fost eliminata inca din faza sferturilor play-off-ului din Major League Soccer dupa 1-2 cu FC Toronto. Toate golurile au fost marcate dupa pauza. Toronto a deschis scorul in minutul 47, Tajouri a egalat pentru New York City FC in minutul 69, iar canadienii au castigat dramatic in ultimul minut printr-o lovitura de la 11 metri.