Cotat la 500.000 de euro de site-urile de specialitate, Denis Alibec a fost mai mult rezervă în actuala stagiune pentru campioana României, care nu parcurge însă cea mai bună perioadă.



E gata! Denis Alibec pleacă de la FCSB. Unde va juca



Gigi Becali, patronul lui FCSB, a anunțat recent că e dispus să-l cedeze pe Alibec oricând dacă primește suma de 200.000 de euro în schimbul atacantului.



Acum însă pare că Becali nu mai ține cont nici de ce a declarat. Potrivit iamsport, Alibec s-a înțeles cu Farul Constanța și va pleca de la gruparea roș-albastră liber de contract.



La Farul Constanța, Alibec a ai fost legitimat în perioada 2023 - 2025, dar și în perioada 2008-2009, înainte să fie cumpărat de Inter pentru 500.000 de euro.



EXCLUSIV Iftime a fost primul patron din Superliga care l-a refuzat pe Alibec



FC Botoșani era dispusă la un moment dat să-l aducă pe Denis Alibec, dar mutarea a picat. Acum, Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, a fost întrebat din nou despre Alibec, dar a semnalat că nu-l mai interesează acest subiect.



Iftime a explicat că nu doar el, dar nimeni nu va plăti cele 200.000 de euro cerute de Becali în schimbul lui Alibec.



”(n.r. Mai sunteți interesat de Alibec?) Nu. Nu dădeam banii ăia. Nu îi dă nimeni banii ăia! Pentru că, din păcate, l-a făcut praf pe Alibec. Adică nu a jucat deloc, pe nicăieri, pare. E clar că viitorul lui acolo e scurt. Așa că, probabil, va trebui să-i dea drumul domnul Becali.



Am avut o discuție, îl așteptam pe Denis, era o chestie interesantă, dar între timp ne-am repoziționat, cumva.



(n.r. Credeți că era cea mai bună decizie pentru el să vină în iarnă la Botoșani?) Cred că cea mai bună decizie din ultimii ani, din cariera lui. La noi se relansa. Juca fotbal, că el e fotbalist, nu stă pe banca de rezerve. A demonstrat-o de atâtea ori”, a spus Valeriu Iftime pentru Sport.ro.

