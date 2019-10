"Vreau si eu sa joc cu Messi, chiar si 4 luni!" E DISPERAT dupa Barcelona! Golgheterul care ar face orice sa ajunga pe Camp Nou

Cel mai bun marcator din MLS viseaza sa joace alaturi de Lionel Messi la Barca.

Vedeta celor de la Los Angeles FC, Carlos Vela (30 ani) a fost unul din numele care s-au aflat pe lista de interes a Barcelonei in sezonul trecut, pentru a intari atacul, insa catalanii l-au adus pe Kevin Prince Boateng, cel care nu a prins multe minute in tricoul blaugrana.

Mexicanul a confirmat, intr-un interviu acordat New York Times, interesul Barcelonei pentru el, dar si faptul ca negocierile erau avansate. Transferul nu a mai avut loc. Barca l-a preferat pe Kevin Prince Boateng. Cu toate astea, Vela ar semna fara probleme pentru catalani, daca i s-ar oferi din nou aceasta oportunitate. Chiar si pentru 4 luni, cat e pauza dintre sezoane in MLS.

"Cine ar putea sa refuze sa joace cu Messi pentru 4 luni, iar apoi sa se intoarca la Los Angeles? Bucura-te, invata, apoi intoarce-te acasa", a spus atacantul mexican.

Carlos Vela a iesit golgheterul sezonului in MLS cu 34 de goluri marcate in 31 de partide, cu 4 goluri mai mult decat Zlatan Ibrahimovic. Vela si Los Angeles FC a eliminat echipa lui Ibrahimovic in semifinalele Conferintei, cu scorul 5-3. Mexicanul a inscris o dubla, in timp ce Zlatan a reusit sa marcheze o singura data.