FABULOS | Mitrita a dat din casa! "Imi doresc multi baieti, chiar daca nu sunt talentati ii voi forta sa joace fotbal" Diferenta dintre MLS si Liga 1

Mitrita a fost convocat la echipa nationala pentru meciurile cu Feroe si Norvegia care vor fi transmise in direct la PRO TV.

Alex Mitrita a vorbit intr-un interviu acordat celor de la frf despre ultimele evenimente din viata personala.

Atacantul a parcurs 21.300 km pentru a sosi in cantonamentul echipei nationale:

"Nu este usor sa zbor atat de mult, dar este mult mai bine fata de data trecuta cand am venit. Ma simt mult mai bine, tot ce trebuie sa fac este sa ma antrenez, sa ma odihnesc foarte bine si sa mananc. Odihna este cea mai importanta", a spus Mitrita.

"Daca nu Ajungeam in Italia, cred ca nu ajungeam unde sunt"

"Fotbalul italian are un nivel foarte ridicat. Daca nu ajungeam in Italia sa traiesc acea experienta de doi ani de zile, nu cred ca mai ajungeam unde sunt. Sa joc si la Craiova la un nivel foarte bine si apoi sa ajung aici. Eu zic ca mi-a priit foarte bine acea experienta", a spus Mitrita despre perioada petrecuta la Pescara.

Mitrita i-a analizat pe norvegieni: "Sunt diferiti fata de noi, au un joc foarte puternic, pe minge lunga. Sunt foarte inalti, foarte masivi. Noi avem un joc diferit fata de ei, suntem mai mingicari, echipa care stie foarte bine mingea. Suntem foarte bine pregatiti si avem sanse sa ne batem cu oricine."

Antrenamentele din MLS sunt similare cu cele din Liga 1

"Cu mister Mangia faceam numai antrenamente cu mingea si de posesie. In America facem la fel, niciodata fizic. Fanii sunt foarte fanatici in America, la fiecare meci vezi stadioane pline, ca la Craiova", a mai zis Mitrita.

Jucatorul s-a casatorit recent si planuieste sa isi faca o echipa de mici fotbalisti:

"Sunt foarte fericit, am facut un pas foarte important in viata mea. Chiar aveam nevoie de acest pas. Prietena mea, acum sotia mea a fost mereu alaturi de mine. Am trecut prin momente mai putin bune, dar am fost alaturi si am trecut peste. Imi doresc cat mai multi baieti pentru a-i da la fotbal, chiar daca nu sunt talentati ii voi forta si ii voi da la fotbal", a incheiat Mitrita.