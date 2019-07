VIDEO | Ar putea concura la cel mai slab penalty din istorie! Executie rusinoasa! Cum a batut un jucator din MLS o lovitura de la 11 metri

Un jucator din MLS s-a facut de ras.

Josef Martinez, jucator care evolueaza pentru Atlanta in MLS, s-a facut de ras in meciul cu DC United. In minutul 72 al partidei, Atlanta a primit penalty, iar Josef Martinez a executat lovitura de la 11 metri, insa i-a ingrozit pe fani cu executia sa. S-a dus spre minge, a sarit, dar a sutat mult peste poarta. In cele din urma, Martinez si-a luat revansa si a marcat golul de 2-0 pentru echipa sa, in prelungirile partidei.