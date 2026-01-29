La proba de la sol, Ana Maria Bărbosu a încheiat concursul pe podium, însă după o contestație depusă de americani, românca a fost deposedată de medalie de către Jordan Chiles.



Federația Română de Gimnastică și Ana Bărbosu au mers, ulterior, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne și au argumentat că echipa lui Jordan Chiles a depus contestația în afara timpului regulamentar.



FRG și Bărbosu au fost îndreptățite de instanța de la Lausanne, doar că Federația Americană de Gimnastică și Jordan Chiles s-au adresat Tribunalului Federal Elvețian, fiind singura cale de atac asupra deciziei TAS.



Drăgulescu, după ce tribunalul a trimis la rejudecare cazul Bărbosu-Voinea-Chiles: ”Asta trebuia să fie contestația și medalia rămânea la noi”



Marian Drăgulescu vine însă cu o altă perspectivă asupra situației. Multiplul campion european și mondial consideră că nu la Ana Bărbosu trebuia să fie efectuată contestația, ci la Sabrina Voinea.

Drăgulescu susține că Voinea nu a ieșit în afara covorului în timpul probei și că arbitrii au greșit când au depunctat-o pe sportivă.



”Părerea mea este că s-a făcut o contestație greșită atunci. În sensul în care contestația trebuia să fie făcută pentru Voinea și pentru faptul că nu a ieșit afară din covor. Acolo nu mai era niciun... Era un lucru și o greșeală a arbitrilor care nu mai putea fi contestată de niciun fel.



Aia trebuia să fie contestația noastră, a României. Și medalia rămânea la noi. S-a făcut altfel de contestație, nu înțeleg de ce. Și uite că a costat România o medalie, din păcate.



Cel mai trist este, din punctul meu de vedere, e și pentru munca Sabrinei. Până la urmă, ea a muncit cel mai mult. Era meritul cel mai mult al ei. În primul rând! După care, bineînțeles, toată echipa care a contribuit la rezultat. Federația. Clasamente, națiuni”, a spus Marian Drăgulescu pentru Sport.ro.

