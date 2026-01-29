Sportiva românca a încheiat proba de la sol din cadrul JO 2024 pe locul trei, doar că americanii au făcut o contestație după ce s-a stabilit primul clasament, iar Jordan Chiles i-a înhățat medalia Anei Bărbosu.



FRG și Ana Bărbosu au mers, pe urmă, la TAS. Instanța a îndreptățit-o pe sportivă, care a primit în cele din urmă medalia, doar că americanii și Jordan Chiles au contestat decizia la Tribunalul Federal Elvețian, singura cale de atac împotriva TAS.



Astăzi a fost emis și comunicatul oficial al Curții Supreme, care a decis rejudecarea cazului de către TAS.



Mama Anei Bărbosu, dezvăluire neașteptată după verdictul Tribunalului Federal Elvețian. Ce se întâmplă cu sportiva



Pompilia Bărbosu, mama Anei, a dezvăluit că sportiva încă nu cunoaște ultimele vești, din cauza fusului orar din California. Românca studiază în Statele Unite.



”Tratăm în continuare cu calm și răbdare această poveste. Vrem să credem că se va lua în continuare în calcul cronometrul oficial, adică proba depusă de Federația Internațională, singurul timing valabil pentru absolut toate concurentele.



Ana va afla abia, în curând, decizia, din cauza fusului orar al Californiei, unde se face acum dimineață. Am avut grijă să-i trimit un mesaj pe telefon, să nu o prindă vestea pe nepregătite, dar nu știu cât timp va avea să se uite.



Trebuie să meargă la cursuri, are și un examen parțial chiar azi, iar vineri va fi în concurs. E un week-end dificil.



Dar are acolo rezultate excepționale în campionatul universitar, și-a păstrat, bineînțeles, în continuare cetățenia română și-și poate reprezenta oricând țara la nivelul lotului olimpic



Va trebui să treacă și peste această încercare, sunt convins că o va întări Dumnezeu. Până la urmă, viața merge înainte, vom aștepta cu capul sus decizia viitoare, oricare ar fi ea.



Am conștientizat de la bun început că poate exista și actualul scenariu, dar vrem să luăm totul cu liniște, echilibru și speranță. Și să ne bucurăm de ceea ce ne oferă Dumnezeu!”, a spus Pompilia Bărbosu, potrivit gsp.

