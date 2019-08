MITRIGOL!!! Mitrita a marcat din nou in MLS si a fost decisiv pentru New York City FC! Cum a inscris romanul: VIDEO

Alexandru Mitrita a marcat un gol pentru New York City FC, care a invins-o cu 3-2 pe Houston Dynamo, vineri dimineata, pe teren propriu, intr-un meci din Major League Soccer (MLS).

Mitrita a deschis scorul in min. 16, dupa o combinatie cu Jesus Medina, texanii au punctat de doua ori, prin Juan Cabezas (26) si Mauro Manotas (77), dar newyorkezii au obtinut victoria gratie dublei argentinianului Valentin Castellanos (83, 90).

Oaspetii au evoluat in inferioritate numerica din min. 29, cand hondurianul Romell Quioto a primit cartonas rosu.

Alexandru Mitrita a jucat tot meciul si a ajuns la 6 goluri marcate in acest campionat in 18 partide.

In Conferinta de Est conduce Philadelphia Union, cu 42 puncte (25 jocuri), urmata de Atlanta United FC, 39 puncte (24 j), New York City FC, 38 puncte (22 j), New York RB, 37 puncte (24 j).

REZUMATUL VIDEO AL PARTIDEI